Existenzbedrohende Einbahnstraße

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Frankfurt, deine Dauerbaustellen“, möchte man bei einer Fahrt duch die Stadt ausrufen. Rot-weißes Flatterband, Baugruben und -zäune gehören vielerorts seit Monaten zum Alltag. Der Stadtbote nimmt einige Baustellen unter die Lupe. Heute: Die Markendorfer Straße

Laut, staubig, eng – so ist es seit Monaten in der Markendorfer Straße. Die wird seit April für mehr als eine Million Euro grundhaft instand gesetzt. Seitdem ist sie eine Einbahnstraße in Richtung Norden, denn gebaut wird unter halbseitiger Sperrung. Autofahrer müssen weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen, Anwohnern fehlen Parkplätze, Fußgänger und Radfahrer drängen sich auf der abgesperrten Holperpiste aneinander vorbei, auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Straße zu überqueren.

Alle stöhnen unter der Baustelle, am meisten die Händler und Dienstleister. Für einige sind die Umsatzeinbußen existenzbedrohend, wie für Viola Hünicke, die den Imbiss „Specktakel“ betreibt. „Am 1. Oktober wollte ich zehnjähriges Bestehen feiern, jetzt überlege ich, ob ich in die Arbeitslosigkeit gehe“, sagt die resolute Frau. Bis zu 30 Mittagessen weniger, dazu die fehlenden Frühstücksgäste, lassen ihre Einnahmen um die Hälfte schrumpfen. Frustrierend sei das, vor allem weil sie den Eindruck habe, dass es auf der Baustelle nicht voran geht. „2018 ist ein schlechtes Jahr“, sagt auch Resit Özal vom Dönerladen „King Kebab“, der sein Geschäft vor drei Monaten um ein Café erweitert hat, „die Hitze, der Straßenbau und dann hatten wir Pfingstmontag auch noch einen Einbruch mit hohem Schaden.“ Urlaub ist für ihn derzeit nicht drin. „Aber es hilft nichts, man muss einfach weitermachen“, sagt er.

Gut ein Drittel weniger Kundschaft muss Carmen Grzimek, Filialleiterin im Getränkeland, hinnehmen. „Bei dieser Hitze stehen die Leute sonst Schlange“, weiß sie aus Erfahrung. Größtes Problem sei die Einbahnstraßenregelung. „Kunden aus Nord oder West fahren nicht über die Umleitung, sondern kaufen anderswo ein.“ Ähnlich sieht es beim Lebensmittel-Discounter Norma aus. „Anfangs lagen die Umsatzeinbußen bei 10 bis 15 Prozent, in der Ferienzeit sind sie auf 20 Prozent gestiegen“, sagt Katja Kaiser, Verkaufsleiterin der Niederlassung Berlin/Brandenburg, die die Filiale betreut. „Wir können damit umgehen, weil andere Filialen fangen das Defizit für den Moment auffangen.“

„Vor einem Jahr wussten wir nicht, was wir zuerst machen sollen, jetzt warten wir, dass Kunden den Weg zu uns finden“, beschreibt Henry Brandt, Abholexpress-Leiter bei Bär & Ollenroth die Situation. Der Straßenbau gehe zu langsam voran, so sein Eindruck. Aber er sieht auch ein: „Den Bauarbeitern kann man keinen Vorwurf machen, es ist Wahnsinn, was die bei dem Wetter leisten.“ Uwe Müller vom Autohaus Müller-Mobile glaubt nicht daran, dass der geplante Fertigstellungstermin zum Jahresende gehalten werden kann. Ihn stört vor allem der Staub, der sich auf seinen Fahrzeugen nieder lässt. „Wir kommen mit dem Waschen kaum hinterher“, sagt der Autohändler, der sich darüber ärgert, dass nichts unternommen wird, um die Staubausbreitung zu minimieren. Positiv sei, dass das Firmengelände bislang jederzeit erreichbar war. „Die Abstimmungen mit den Baufirmen haben sehr gut funktioniert“, lobt Brigitte Materne, Leiterin des ASB-Seniorenheimes „Abendsonne“. Als die Einfahrt gesperrt werden musste, habe es persönliche Absprachen gegeben, um Bewohner trotzdem zur Dialyse fahren zu können. Krankentransporte, Wäsche- oder andere Lieferungen seien immer problemlos möglich gewesen.

Im städtischen Tiefbauamt ist man sicher, dass der Fertigstellungstermin im Dezember realistisch ist. „Wir sind nicht in Verzug“, betont Amtsleiter Frank Herrmann. Für den Bauabschnitt auf der Ostseite sei von Anfang an wesentlich mehr Zeit eingeplant worden, weil die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) in diesem Bereich die Regen- und Trinkwasserleitungen erneuern muss. Dieser Einbau sei nahezu abgeschlossen. „Sie haben bereits mehr erledigt, als vorgesehen war, beispielsweise die Hausanschlüsse auf der Westseite umgeklemmt“, so Frank Herrmann. Dass bei Außenstehenden dennoch der Eindruck entsteht, dass tagelang niemand auf der Baustelle arbeitet, liege auch daran, dass während der Hygiene- und Druckkontrolle an den unterirdischen Leitungen, die teilweise eine Woche dauern, die Straßenbauer nicht weitermachen können. Die Asphaltierung der östlichen Fahrbahn ist für den 10. bis 12. September geplant. „Dieser Termin kann nicht verschoben werden, weil der Bitumen und der Straßenfertiger, eine spezielle Maschine, bestellt sind“, sagt Bauleiter Markus Simon. Anfang Oktober beginnt der Ausbau der westlichen Fahrbahn, der zügiger vonstatten gehen soll, weil die FWA in diesem Bereich nur die Regenentwässerung zwischen Netto- und Norma-Zufahrt herstellen muss. Dann können die Straßenbauer in zwei Kolonnen arbeiten. Der Zeitplan muss auch gehalten werden, weil die Fördermittel, die 90 Prozent der Kosten ausmachen, noch in diesem Jahr verbaut werden müssen.

