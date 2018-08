Jawort zum Schnapszahltermin

Lässig und glamourös: Jacqueline Geller, Inhaberin des Brautstudios an der Lindenallee in Eisenhüttenstadt, stellt beliebte Modelle in der locker fallenden sogenannten A-Linie vor. Neun Frauen, die sie eingekleidet hat, heiraten an einem Schnapszahldatum im August. © Foto: Patrizia Czajor

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vielerorts stürzen sich Heiratswillige auf Schnapszahldaten. In diesem Jahr sind der 8.08. sowie der 18.08 nach einer Umfrage der deutschen Presseagentur besonders beliebt, weshalb viele Standesämter an diesem Tag mehr Vermählungstermine anbieten. Hierzulande bleibt der Ansturm hingegen aus.

Madlen Fabian sitzt bei ihrer letzten Anprobe im Brautladengeschäft in der Lindenallee. Die 30-Jährige, die in knapp vier Tagen heiraten wird, schaut zufrieden auf ihr Kleid herunter. Mutter und beste Freundin haben es sich derweil auf der weißglitzernden Couch im Geschäft von Inhaberin Jacqueline Geller gemütlich gemacht. Dabei war es gar nicht so einfach gewesen, dieses Kleid zu finden, wie Madlen Fabian erzählt. Sie habe ziemlich viele Kleider anprobiert und schließlich das richtige erst im Katalog erspäht. „Das haben wir dann bestellt“, sagt sie.

Wie lange die Suche nach dem Brautkleid in Anspruch nimmt, sei sehr unterschiedlich, weiß Jacqueline Geller. Die Geschäftsführerin erinnert sich an Kundinnen, die ein einziges Kleid angezogen und direkt zum Anstecken gebeten hätten, meint sie. Angesagt ist laut Jacqueline Geller derzeit stilistisch ein sogenannter Bohemian-Look, also ein Stil der gleichzeitig lässig wie auch elegant sei. „Ein bisschen hippie und ein bisschen glamourös“, beschreibt sie. Wichtig hingegen sei für sie nicht, dass die Frauen irgendwelchen Trends hinterherliefen, sondern, dass das Kleid sowohl zu der Figur wie auch zur Person passe. „Die Männer sind da manchmal etwas unkomplizierter“, räumt sie ein, wenn auch unorganisierter. Am Montag habe etwa ein Kunde bei ihr wegen eines Anzugs angerufen, der an demselben Wochenende noch heiraten wolle.

Schön findet Jacqueline Geller, dass sie durch ihre Arbeit nebenbei all die schönen Geschichten erfahre, die mit dem Heiraten zusammenhingen. Wie etwa sich das Pärchen kennengelernt habe oder wie sehr sich die Familie darüber freue. Insgesamt habe sie neun Frauen für die Hochzeit eingekleidet, die an einem der Schnapszahltermine im August, dem 8.08. sowie dem 18.08.2018, heirateten.

Dabei hatten sich Madlen Fabian und Robert Pliefke eigentlich den 28.07. als Heiratstermin gewünscht. „Unser Jahrestag“, sagt Robert Pliefke. Kennengelernt haben sich die beiden vor fast zehn Jahren bei einem spontanen Wohnwagen-Urlaub, zu dem sie ein Pärchen mitgenommen habe. „Als Single sind wir hingefahren, als Pärchen wieder zurückgekommen“, so drückt es Robert Pliefke aus. Zusammengeschweißt habe sie auch die Zeit, in der sie eine Fernbeziehung geführt hätten, wie Madlen Fabian erzählt, die zu Beginn wegen ihrer Ausbildung noch in Cottbus gewohnt habe.

Gern erzählt die 30-jährige Eisenhüttenstädterin von dem Tag, an dem ihr Freund ihr den Antrag gemacht hat. Sie kamen beide an Weihnachten vom Turmblasen zurück nach Hause und ihr Freund sei gleich zum kleinen Weihnachtsbaum gestürmt, um das Licht anzuknipsen, erinnert sich Madlen Fabian. „Das war verdächtig“, weiß sie noch. Unter dem Baum habe sie dann ein kleines Paket gefunden, „Sie hat so lange gebraucht, um es zu öffnen, bis ich es für sie gemacht habe“, erzählt Robert Pliefke.

Damals war es der Verlobungsring, heute wird Robert Pliefke ihr den Ring mit der Gravur 18.08.2018 an den Finger stecken. Obwohl vielerorts Standesämter an diesen Daten zusätzliche Vermählungstermine anbieten, im Amt Neuzelle sind die beiden die einzigen, die sich dort heute das Jawort geben. Und auch in Eisenhüttenstadt bewegt sich die Anzahl der Anmeldungen für das Datum laut Pressesprecher Frank Eckert im üblichen Rahmen. Insgesamt drei Ehen werden dort heute geschlossen, acht Paare hätten sich angemeldet.

Für Madlen Fabian und Robert Pliefke ist das Datum ohnehin nur zweitrangig. Sie möchten heute mit ihren Gästen im Schloss Bomsdorf in Neuzelle einfach nur einen schönen Tag erleben. Schnapszahlen hin oder her.