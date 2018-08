Campen, Natur und viel Musik

Letzter Feinschliff: Tim Wulff und Klara Moschütz bereiten am Freitag die Dekoration an der Bar am Storkower Marktplatz vor. © Foto: Larissa Benz

Gelungener Auftritt: Moritz Krämer hat am Freitag mit seiner Band auf dem Alinae Lumr in Storkow ein stimmungsvolles Konzert gespielt und so für einen ansprechenden Festivalauftakt gesorgt. © Foto: Larissa Benz

Larissa Benz

Storkow (MOZ) Am Freitagabend haben die ersten Künstler beim Alinae Lumr-Festival in Storkow ihr Können präsentiert. Schon am frühen Nachmittag haben einige Besucher ihre Zelte aufgeschlagen.

Marlies Reinicke sitzt entspannt vor dem Wohnwagen, den sie von einer Freundin extra für das Festival Alinae Lumr in Storkow geliehen hat. Die 58-Jährige ist mit ihrem Mann Holger aus Kiel angereist: „Das ist mein erstes Festival hier“, erzählt sie. Ihre Tochter, die in Berlin wohnt, habe ihr die Veranstaltung empfohlen. Ihr erster Eindruck sei sehr positiv, weil sich die Veranstaltungsorte über die Stadt verteilen und deshalb genug Platz sei. „Außerdem finde ich es gut, dass hier ein See in der Nähe ist“, sagt die Kielerin.

Das Ehepaar hat Fahrräder dabei, möchte sich auch ein bisschen die Gegend anschauen. Von den Bands kenne sie keine, erzählt Marlies Reinicke. Sie habe sich aber vorab ein paar Künstler angehört.

Auf dem Zeltplatz, der nur einen kurzen Fußweg von der Burg entfernt ist, trudeln am frühen Freitagnachmittag die ersten Besucher ein. Die Berlinerin Anne-Marie Koch baut gemeinsam mit ihrer Freundin Anna Schmitt ihr Zelt auf. Sie seien schon zum dritten Mal hier, erzählen die beiden. „Das fühlt sich hier wie Urlaub an“, sagt Anne-Marie Koch. Den Campingplatz mit den vielen Bäumen findet sie sehr schön. Mit dabei ist auch ihr Kumpel Tugrul Kaynak. „Ich freue mich vor allem auf die deutschen Künstler wie Gisbert zu Knyphausen und Moritz Krämer“, sagt er. Aber auch die englischen Indie-Rocker von Slowdive, die Samstag auftreten, seien ein echter Höhepunkt.

Auf dem Zeltplatz schlagen am Freitag auch einige Familien ihr Quartier auf. „Unser Sohn ist jetzt fünf Jahre alt, da dachten wir, es lohnt sich, mal einen Festivalbesuch auszuprobieren“, sagt Wiebke Ziehn aus Strausberg. Mit ihrem Freund und Bekannten, die auch Kinder haben, wollen sie das Festival-Wochenende entspannt angehen: „Wir haben uns keine großen Pläne gemacht, lassen alles auf uns zukommen.“ Da sie mit Kind unterwegs ist, findet sie es gut, dass das Festival eher klein ist.

Die vielen ehrenamtlichen Helfer sind am Freitag noch mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, etwa Schilder an den Veranstaltungsorten wie dem Marktplatz oder der kleinen Ruheoase „Mühlenfließ“ anzubringen. Der Franzose Adrian Fagot ist extra aus Grenoble angereist, um beim Alinae Lumr mitzuhelfen: „Ich wollte ehrenamtlich bei einem Festival bei Berlin mithelfen, und dieses hier hat mir sofort zugesagt.“ Er unterstützt das Team bei der Dekoration, aber auch im Backstage-Bereich ist er unterwegs. Der Soziologiestudent erzählt, dass er großer Fan der Band Slowdive ist.

Treffpunkt für viele Festivalbesucher ist der Marktplatz mitten in Storkow. Hier sind Bierbänke aufgebaut, an verschiedenen Ständen können Besucher Essen und Getränke kaufen. Auch eine kleine Bühne steht für Künstler bereit. „Der Marktplatz ist auch ein guter Treffpunkt für die Anwohner und allgemein Storkower, die kein Festivalticket haben“, sagt Helferin Teresa Horn. Denn die Konzerte hier sind, genau wie am Mühlenfließ und in der Kirche, kostenlos. Teresa Horn ist selbst Storkowerin, studiert aber mittlerweile in Hildesheim. „Ich bin extra für das Festival hier“, erzählt sie. Sie freut sich vor allem auf das Rahmenprogramm, wie die Salzwanderung im Naturschutzgebiet Luchwiesen am Sonntag um 11 Uhr (Treffpunkt: Festivalbüro). Auch den Imker-Workshop (Samstag und Sonntag, jeweils 11 Uhr auf der Burg) findet sie reizvoll.

Wer die Künstler auf der Burg sehen möchte, muss ein Festivalbändchen erwerben. Ein paar Konzerte finden im Mitmachpark Irrlandia statt. Zum Park bringt die Besucher ein Shuttle-Bus von der Burg. Dort hat am Freitagabend schon der Berliner Songwriter Moritz Krämer mit seiner Band ein stimmungsvolles Konzert gegeben.

Das Festival geht heute um 13 Uhr weiter. Tagestickets gibt es ab 12 Uhr noch im Festivalbüro am Markt in Storkow. Das komplette Programm gibt es online unter www.alinaelumr.de