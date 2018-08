Stundenplan als Herausforderung

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Lehrerinnen laufen eiligen Schrittes über den großen Flur im Erdgeschoss. Von der ersten Etage dringt Musik ans Ohr. In der Aula des 150 Jahre alten Gebäudes läuft die Probe für das Programm zur Einschulung. Aus diesem Grund wohl auch drückt eine Frau die schwere Portaltür auf. In den Armen hält sie eine prall gefüllte Zuckertüte, die sie abgeben möchte. Im Sekretariat klingelt das Telefon. Sekretärin Gabriele Wasmer beantwortet geduldig Fragen. Schulleiterin Sybille Reiniger schaut mit ihrer Stellvertreterin, Melitta Bierzynski, auf den Stundenplan. Dieser Freitag vor dem Start ins Schuljahr hat es in sich.

Dabei liegt die tatsächliche Vorbereitung Tage zurück. Das weiß Sybille Reiniger. Seit vergangenem Montag kommt sie täglich in die Schule, checkt E-Mails, beantwortet Anfragen, kümmert sich um neue Schulaufnahmen und ist Ansprechpartner für Hausmeister Frenk Liebisch. Der bringt bei brütender Hitze die Außenanlagen in Ordnung.

Und dann sind da all die Dinge, die sie mit ihren Kollegen abstimmen muss, wie den Schuljahresarbeitsplan. Der musste auch noch von der Schulkonferenz am Donnerstag beschlossen werden. Andere Beschlüsse ebenso. „Die sind wichtig für unsere Arbeit“, sagt Sybille Reiniger. Unter anderem geht es um ein Konzept, das die Lehrer dabei unterstützen soll, eine angstfreie und kooperative Lernkultur zu schaffen. Das beinhaltet nicht nur ein Handlungsschema, was zu tun ist, wenn Gewalt passiert. Es gibt ebenso Themen vor, die präventiv im Unterricht eingebaut werden. Außerdem soll in diesem Jahr die „Mensa AG“ angeschoben werden. Eine Arbeitsgruppe will ein Konzept erarbeiten. Immer mit dem Anspruch „Gute, gesunde Schule“ zu sein, dem die Grundschule seit vier Jahren auf vielfältige Weise gerecht wird.

Und wie jedes Jahr stehen Sybille Reiniger und Melitta Bierzynski vor der Herausforderung, den Stundenplan zu gestalten. Diesmal sei es schwierig gewesen, weil zum Beispiel Kollegen an einem Tag zur Fortbildung oder wegen eines genehmigungsfreien Tages nicht da sind beziehungsweise noch an einer anderen Schule unterrichten. Wie Sportlehrer Oliver Viert. Er verstärkt wie auch Jana Davies, Sylvia Schreiner und Mika Köhler (Sonderpädagogin mit zehn Stunden) ab Montag das Lehrerteam an der Kollwitz-Schule. An der Oberschule aber gibt er noch Mathematik. Das mache es nicht einfacher, erklärt Sybille Reiniger. Hinzukommen pädagogischen Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen sind, und auch die Hallenzeiten für den Sportunterricht. Trotz allem: Der Stundenplan für die 202 Schüler steht. Der Unterricht kann ab Montag starten.

Bereits an diesem Sonnabend ziehen die Erstklässler ein. Zur Einschulungsfeier. Darauf freut sich Sybille Reiniger. Ihre Rede ist fertig, sagt sie und gesteht, dass sie immer noch das Lampenfieber packt. „Das brauche ich, als Adrenalinstoß“, lacht sie. Und ein neues Kleid. Das kauft sich die 56-Jährige für diesen Anlass jedes Jahr neu. „Aber der schönste Moment ist für mich, wenn die Kinder sofort bei mir sind, wenn ich sie anspreche und sie mir mit großen Augen zeigen, dass sie sich auf die Schule freuen“, so die Schulleiterin. Als solche erlebt sie diesen besonderen Moment zum fünften Mal.