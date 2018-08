Stadt will 185 Bäume pflanzen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) In der Stadt werden in diesem Herbst 185 neue Bäume gepflanzt. Davon resultieren 91 gewissermaßen als Überhang aus dem Vorjahr, weil die stürmischen Witterungsverhältnisse im Herbst 2017 den Waldarbeitern dafür keine Zeit ließen.

Planmäßig hätten in diesem Jahr 94 Bäume neu gepflanzt werden sollen. Wie eine Informationsvorlage des Fachbereichs Technische Dienste, die den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag vorliegen wird, aussagt, sind auch 2015 und 2016 keine Bäume für die 104 Fällungen 2014 und 66 Fällungen 2015 nachgepflanzt worden.

Insgesamt seien von 2012 bis 2017 464 Bäume im Stadtgebiet gefällt worden. 2013 wurden 133 nachgepflanzt, 2014 110. Wenn der aktuelle Plan für 2018 voll erfüllt wird, stehen den 464 gefällten dann 428 neu gepflanzte Bäume gegenüber. Vorgesehen sind zum Beispiel 16 Stadt-Linden und eine Sand-Birke im Ortsteil Hohenstein. 18 Stadt-Linden sollen auch in der Elisabethstraße gepflanzt werden. Am Otto-Langenbach-Ring werden vier Säulen-Eichen und acht Silber-Linden und dort sowie am Josef-Zettler-Ring noch acht Baumhasel gesetzt werden. Für die Kopernikusstraße sind vier Ginkgo-Bäume vorgesehen. Auf dem Spielplatz in der Heinrich-Dorrenbach-Straße soll künftig eine Platane Schatten spenden.

Vier dieser großblättrigen Bäume sowie zwei gefüllt blühende Vogelkirschen sind für die Barnimstraße in Vorstadt geplant. In der Goethestraße sollen Lücken in der Reihe der straßenbegleitenden Bäume mit acht Säulen-Eichen aufgefüllt werden. Sechs Silber-Linden werden die Waldemarstraße verschönern, vier Berg-Ahorn die Karl-Marx-Straße und eine Stadt-Linde die Gustav-Kurtze-Promenade. Für gefällte Bäume auf Grundstücken der Schulen und Kitas sowie anderer städtischer Einrichtungen seien ebenfalls neun Ersatzpflanzungen vorgesehen.