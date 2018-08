Ärger schon am ersten Tag

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Seit Freitag fährt die S2 wieder, wenn auch weiterhin mit Unterbrechungen. Viel heftiger aber traf es zahlreiche Fahrgäste, die wegen des neuen Fahrplans und damit einer um fünf Minuten späteren Ankunft in Bernau ihren Anschluss an den Stadtbus verpassten. S-Bahn und Barnimer Busgesellschaft mbH (BBG) war das Problem bekannt.

Dass dennoch keine Anpassung passierte, liegt laut BBG-Verkehrsleiter Alexander Greifenberg an den vielen noch zu beachtenden Fakten. Dazu zählen, dass auch die Ankunft des RE3 zu beachten sei. Viele Schulbusverbindungen sind mit dem Bahnhof Bernau und weiteren Strecken verknüpft. Dazu kommen die verzögerten Arbeiten an der Zepernicker Chaussee. „Wir werden Anpassungen vornehmen, da kommen wir gar nicht dran vorbei“, sagt der Verkehrsleiter. „Aber nun wollen wir nicht jede Woche reagieren, sondern warten die Öffnung der Zepernicker Chaussee ab und die Schließung der Schönower Chaussee“, macht er klar. Es sei davon auszugehen, dass Mitte September diese Veränderungen eintreten. „Die Schulverkehrsbeziehungen sind wichtig, wir können diese nicht außer Acht lassen“, so Greifenberg. Durch Baustellen würden Fahrwege verlängert, das sei einzuarbeiten. „Wir arbeiten an einem Baustellenfahrplan. Und der trifft noch viel mehr Linien“, so Greifenberg.

Dass die S-Bahn fünf Minuten später in Bernau eintrifft, bestätigt auch Burkhard Ahlert, Sprecher der Bahn AG. Das habe mit den Bauarbeiten zu tun, die am Karower Kreuz noch lange nicht beendet seien. Die Brücken Pankgrafenstraße und Am Danewend lassen nur eine eingleisige Befahrung zu. Einige Weichen seien daher nur mit gedrosselter Geschwindigkeit befahrbar. Der Kreis Barnim sei schon im März informiert worden. Von Buch geht es später nach Zepernick. In Zepernick haben die Bahnen fünf Minuten Aufenthalt. Von Bernau geht es dann später zurück nach Berlin. Daher sollten Fahrgäste unbedingt die Aushänge beachten.

Die CDU Bernau mit ihrem Vorsitzenden Daniel Sauer hält das Ganze für einen „Schildbürgerstreich“. „Geduldig haben Tausende Pendler von und nach Bernau den wochenlangen Schienenersatzverkehr in unklimatisierten Bussen und der sommerlichen Gluthitze ertragen. Doch anstelle des erhofften Aufatmens folgt nun die nächste Ernüchterung“, stellt Sauer fest. „Die Ankunft erfolgt jetzt zur vollen Stunde und dann alle 20 Minuten. Damit sind die beiden Stadtbuslinien 869 nach Lobetal und Ladeburg sowie 868 nach Schönow fast den ganzen Tag über laut Fahrplan nicht mehr im direkten Anschluss zu erreichen. Sie sind bereits abgefahren oder es bleibt eine viel zu kurze Umsteigezeit. Zusätzliche Wartezeiten zwischen 20 Minuten und einer Stunde sind die Folge“, so seine Kritik. Von „unabgestimmte Planung“ und „Pendlerschikane“ ist die Rede. Hier müsse dringend nachgesteuert werden. Sauer habe sich auch an Landrat Daniel Kurth (SPD) gewandt mit der Hoffnung, dieser werde regulierend eingreifen können. Tatsächlich beklagten zahlreiche Fahrgäste am Freitag mangelnde Informationen und zu wenig Öffentlichkeitsarbeit von Bahn AG und BBG.

Fahrgäste können sich schon auf das nächste Dilemma einstellen: Ab 24. August, 22 Uhr, bis 27. August, 1.30 Uhr, sind nur Busse von Buch über Röntgental, Zepernick bis Friedenstal nach Bernau im Einsatz. Längere Zeiten sind einzuplanen.