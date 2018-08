Hochsaison für Hochzeiten

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Schnapszahlen sind bei Hochzeitspaaren äußerst beliebt: Sie sollen Glück bringen und das ungewöhnliche Datum kann man sich (vermeintlich) besser merken. Im Oberbarnim geben sich am 18.8.18 gleich 36 Menschen das Ja-Wort. Ob sie den richtigen Partner erwischt haben, zeigt sich indes erst Jahre später.

Auf die Frage, warum Menschen Schnapszahlen wählen, wenn sie heiraten, gibt es ganz verschiedene Antworten: Von witzig, über harmonisches Zahlenspiel bis hin zu leicht zu merken, gibt es viele Gründe für Paare magische Zahlenkombinationen zu wählen. Auch Aberglaube spiele manchmal eine Rolle, weiß Dirk Lukat, Standesbeamter der Gemeinde Schorfheide zu berichten. So werde bestimmten Zahlen besondere Eigenschaften zugewiesen. Die Acht gilt dabei als besondere Zahl in der christlichen Zahlensymbolik des Mittelalters. Die Acht ist die Zahl des glücklichen Anfangs, des Neuen Bundes und des Glücks. Demnach perfekt für den großen Tag des Jahres. Das dachten sich auch viele Paare im Barnim und haben die 8-lastigen Daten des Jahres als Trautag gewählt: Im August standen mit dem 8.8.18 und dem 18.8.18 gleich zwei außergewöhnliche Daten den Heiratswilligen zur Auswahl.

Wir haben uns umgehört und tatsächlich sind die Standesämter im oberen Barnim an diesen Tagen gut besucht: diesen Sonnabend geben sich in Eberswalde, Schorfheide, Britz und Joachimsthal insgesamt 18 Paare das entscheidende Ja-Wort.

Sechs Trauungen meldet beispielsweise allein das Standesamt Eberswalde. Am 8.8., der übrigens ein feier-unüblicher Mittwoch war, zählte die Stadt Eberswalde Hochzeiten am laufenden Band: Gleich zehn Trauungen sind an diesem Tag in der Kreisstadt vollzogen worden.

In der Gemeinde Schorfheide wurden dagegen am 8.8. nur zwei Trauungen geschlossen. Im Amt Britz-Chorin-Oderberg und in Joachimsthal war es vergangene Woche ruhig: Kein einziges Paar fand den Weg zu den Standesbeamten in den beiden Ämtern. Am heutigen Sonnabend lassen sich allerdings gleich drei Paare im Amt Britz-Chorin-Oderberg trauen. Vor allem das historische Ambiente des Klosters Chorin sei bei Brautpaaren beliebt, so Standesbeamtin Marlies Haase.

In der Gemeinde Schorfheide traut Dirk Lukat heute gleich sechs Paare. Für den Standesbeamten bedeutet dies viel Stress: Jede Hochzeit muss akribisch vorbereitet werden, so Lukat. Das Trauzimmer im Schorfheide-Museum und das Schloss Lichterfelde seien in der Gemeinde Schorfheide die beliebtesten Orte für die Brautpaare, um in den Hafen der Ehe zu steuern. Bis August traute Lukat in Schorfheide bereits 45 Paare. Das sei ein kleiner Rekord, so der Standesbeamte. Die Zahl vom Vorjahr werde sicherlich getoppt. Auch in dem viel kleineren Amt Joachimsthal treten am 18.8.18 drei Paare vor die Standesbeamtin Hella Westphal. Für ein kleines Amt, in dem pro Jahr rund 60 Paare getraut werden, bedeutet das Hochsaison, so die Standesbeamtin. Der Kaisersaal im Kaiserbahnhof hat sich im Amt Joachimsthal als beliebter Ort gemausert. Auch die Reederei Wiedenhöft, die eigens einen Hochzeitsdampfer bereithält, ist bei Hochzeitspaaren sehr beliebt.

Ob die Wahl von Schnapszahlen auch Glück für die Ehe bringt, ist allerdings nicht garantiert. Eine Studie der Universität Melbourne, die den Verlauf von Ehen in den Niederlanden analysierte, kam zu dem Ergebnis, dass die Scheidungsraten sogar höher sind bei Paaren, die sich an besonderen Tagen das Eheversprechen gaben.

Wer sich davon nicht abschrecken lassen will, kann sich schon ein paar Schnapszahl-Termine vormerken. Für die kommenden Jahre sieht es in Sachen Schnapszahl-Heirat dabei mau aus. Der 19.1.19 oder 20.2.20 dürfte vielen Paaren eventuell zu kalt sein, lediglich der im kommenden Jahr anstehende 19.9.19 gilt als garantiert schnee- und frostfrei.

Ein echter Hingucker auf der Heiratsurkunde wartet dagegen in vier Jahren: Der 22.2.22 könnte doch ein unvergesslicher Tag werden.