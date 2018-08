Klagen über Müll im Stadtpark

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Auf ihrem täglichen Weg von der Weinbergstraße zum Bahnhof in Bernau war Christina W. am Dienstagmorgen regelrecht erschrocken. „Überall Scherben von Glasflaschen und Radfahrer, die versuchten, auszuweichen, die Bänke waren voller Müll“, schildert sie ihre Beobachtungen im Stadtpark. „Seit diesem Sommer ist das Normalität in unserer Stadt, und so sehr sich Bernau um Sauberkeit und Ordnung im Stadtpark bemüht, so sehr ist es doch für die Katz, wenn Ordnungsamt und Polizei ignorieren, was abends passiert. Es wird höchste Zeit, dass die zuständigen Stellen den Saufpartys im Stadtpark Einhalt gebieten“, fordert die Bernauerin.

Cornelia Fülling, Pressesprecherin der Stadt, bestätigt, dass Vandalismusschäden gerade im Stadtpark zunehmen. „Es ist leider nicht selten, dass im Stadtpark Müll achtlos weggeworfen wird. Besonders an den Sommer-Wochenenden landen dort auch Flaschen neben den Papierkörben oder auf den Grünflächen. Vergangenes Wochenende sind auch Schäden an Parkbänken festgestellt worden“, listet sie auf.

Im Auftrag der Stadt gehen auch in diesem Jahr Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in der Stadt auf Streife. Von April bis Oktober kontrollieren sie an den Wochenenden (freitags bis montags, jeweils von 17 bis 3 Uhr) Schwerpunktbereiche in Bernau. Dazu gehört auch der Stadtpark.

Gepflegt wird die Anlage zum einen durch die Firma Hoppe, die von April bis November unter anderem für Mahd, Laubentsorgung und Anpflanzungen zuständig ist. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind ganzjährig im Stadtpark zugange. Auf ihrer To-do-Liste steht montags, mittwochs und freitags das Leeren der Papierkörbe und Einsammeln von Müll, darunter auch die Entsorgung von Bier- und Plasteflaschen.

„Der Park ist für alle da!“, mahnt Cornelia Fülling. Sie hofft einerseits darauf, dass die Besucher ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen und andererseits, dass Sicherheitsdienst und Polizei intensiver zusammenarbeiten werden. (sas)