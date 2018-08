Von Hundehassern fehlt jede Spur

Marco Marschall

Eberswalde Ein Schreckensszenario für alle Hundeliebhaber: Ihr Vierbeiner frisst etwas vom Straßenboden, trägt innere Verletzungen davon oder wird vergiftet. Erst in dieser Woche hatten wir darüber berichtet, dass im Stadtteil Nordend mit Glasscherben versetzte Wurststücken ausgelegt wurden, genauer an der Nordendpromenade im Bereich Dahlienweg, Fliederweg und Rosenberg. Es wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen unbekannt erstattet. Auf Nachfrage beim Kreis sind weder Hinweise auf Täter noch auf weitere Köder eingegangen.

Nach Kenntnis der Behörde sind mit Scherben oder Gift versetzte Köder vorher in Eberswalde noch nicht aufgetreten. Vor vier Jahren habe es Fälle in Biesenthal und Bernau gegeben. Doch das deckt sich nicht mit den Erfahrungen von Eberswalder Hundebesitzern. Ende April hatte sich eine Halterin an die Märkische Oderzeitung gewandt. Sie hatte in den Panzerbergen (Ostende) ein Häufchen Trockenfutter gefunden und in wenigen Metern Entfernung einen toten Fuchs.

Und auch Eberswalder Hundeschulen wissen um die gefährlichen Köder. Im Park am Weidendamm und auch am Oder-Havel-Kanal sollen schon welche gefunden worden sein. Nicht nur mit Scherben oder Gift. „Auch welche mit Rasierklingen und Angelhaken“, beschreibt Nicole Zeisel die Methoden der Hundehasser. In ihrer Schule für Vierbeiner, in der Coppistraße, gibt sie Kurse, in denen Bello lernen soll, nichts vom Straßenboden zu fressen.

Bei Janin Hapke, Trainerin beim Hundesportverein Dogs Barnim 09, ebenfalls in der Coppistraße, ist der „Anti-Fress-Unterricht“ in die normale Hundeschule integriert. „Bei Hunderassen, die verfressen sind, ist es schwieriger, bei solchen, die gefallen wollen, einfacher“, berichtet sie. Wer seinem Schützling aufgrund aktueller Warnungen einen Maulkorb verpasst, sollte darauf achten, dass sein Hund gerade bei den derzeitigen Temperaturen trotzdem gut abhecheln kann.

Außerdem nutzen Hundebesitzer das Internet, um sich gegenseitig zu warnen. Janin Hapke weist auf die Seite giftkoeder-radar.com hin. Wie Nicole Zeisel berichtet, machen Fundstellen zudem auf Facebook schnell die Runde. Vielleicht sind die digitalen Netzwerke ein Grund, warum Fälle, bei denen Hunde den Köder geschnappt haben, zumindest im Eberswalder Raum selten sind.

Bei Gift ließe sich das auch nicht so einfach nachweisen. Das ergibt die Recherche bei Tierärzten der Stadt. Die Praxis Lemke und Dehmelt in der Eisenbahnstraße berichtet, dass sie noch keine Patienten mit gefährlichem Köder im Bauch hatte. „Bei uns gibt es immer mal wieder den Verdacht, dass ein Hund einen Giftköder gefressen haben könnte. Aber nichts, was sich zu 100 Prozent bestätigt hätte“, heißt es aus der Kleintierarztpraxis am Wasserturm Finow. Schließlich fehlt eine Probe des vergifteten Leckerlis.

Wer einen Köder findet, wird gebeten, dies bei der Polizei oder beim Veterinäramt zu melden: 03334 214 1600. (mm)