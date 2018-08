Einblick in die Welt der Medizin

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Ferienkinder aus Angermünde und Schwedt haben im Rahmen des ersten Angermünder Agenda-Diploms das Krankenhaus der Stadt unsicher gemacht. Auf zahlreichen Stationen erfuhren sie von den Mitarbeitern unter anderem, dass ein EKG völlig schmerzfrei ist, wie Herz und Nieren im Ultraschall aussehen und wie man Verbände richtig anlegt. Melanie Pioch hatte die Kinder in Empfang genommen und sie an dem ereignisreichen Tag begleitet. „Natürlich wollten wir als Krankenhaus gern dabei sein, um den Ferienkindern auch in Angermünde die Gelegenheit zu geben, ihre Fragen loszuwerden“, begründete die Stationsschwester das Engagement des zur Gesellschaft für Leben und Gesundheit gehörenden Krankenhauses. Gute Erfahrungen hätten die Kollegen schon in Prenzlau gemacht, wo das dortige Krankenhaus jedes Jahr zu den beliebtesten Zielen von Ferienkindern beim Agenda-Diplom gehört. Denn wer schon in jungen Jahren und mit Spaß erfährt, dass viele der wichtigen Untersuchungen gar nicht weh tun, der hat bei einem nötigen Krankenhausaufenthalt auch weniger Angst. Außerdem sei das Agenda-Diplom, so Melanie Pioch, auch die erste Chance, die abwechslungsreichen Berufe imKrankenhaus kennenzulernen. Bei manch einem der kleinen Besucher jedenfalls hinterließ die Schnupperstunde beim Ultraschall mächtig Eindruck. Zunächst vorsichtig und dann mit immer mehr Geschick wurde das Gerät über die Bäuche der Testpersonen gefahren. Und beim Anlegen der Verbände bewiesen die kleinen Profis bereits richtig viel Fingerfertigkeit. Nach dem Mittagessen und einem Rundgang in der Ergotherapie wurden gemeinsam Traumfänger gebastelt. „Spannend“ und „echt klasse“ lautete die Einschätzung der Kinder im Anschluss. Und auch Melanie Pioch hat der Rundgang mit den Jungen und Mädchen Spaß gemacht.