Was wäre schlimmer: Heißzeit oder Eiszeit?

René Wernitz

Havelland (MOZ) Man stelle sich das mal vor: Morgens auf der Landstraße zur Arbeit fahren, aus Rathenow nach Garlitz - in Richtung Osten. Kurz vor Bamme liegen nicht nur massenhaft umgestürzte Bäume, sondern auf breiter Linie riesige Sand- und Geröllberge, die die Weiterfahrt verhindern. Der genervte Arbeitnehmer steigt auf Sand und Geröll, um zu schauen, was hier passiert ist. Er will eigentlich in Richtung Bamme blicken und sieht nun steil nach oben - wohl 100 Meter hoch ist der Eispanzer, der sich von Nordosten her schob. Nichts als Eis, das unter sich alles wegfräste, was die Landschaft einst ausmachte. Nichts ist da mehr so, wie es mal war. Auch heißt es Abschied nehmen von durchaus angenehmen Temperaturen unserer gemäßigten Klimazone. Am besten schnell ins Auto steigen, und sich als Klimaflüchtling weit nach Süden durchschlagen!

Das Alptraumszenario erinnert etwas an den Plot in Roland Emmerichs Klimathriller „The Day After Tomorrow“ (USA/2004), in dem urplötzlich eine neue Kaltzeit eintrat und Mexico zum US-Migrations-Hotspot machte. Zum Glück für uns Bewohner der im Film betroffenen Nordhalbkugel stecken wir mitten drin im erdgeschichtlichen Zeitalter des Holozäns. Es ist also Warmzeit, in der es, sofern Klimaforscher Recht behalten, immer wärmer wird. Sogar der Begriff einer „Heißzeit“ wurde kürzlich ins Spiel gebracht. Eine Eiszeit ist daher wohl das letzte, wovor wir uns gegenwärtig fürchten müssten. Die Landstraße nach Bamme bleibt weiter frei.

Tatsächlich aber war es vor ungefähr 115.000 Jahren, als die letzte Kaltzeit, auch als Weichselkaltzeit bezeichnet, einsetzte - mit arktischer Kälte bis in unsere Region. Diese Eiszeit dauerte rund 100.000 Jahre und drückte der Landschaft ihren Stempel auf. Auf https://publishup.uni-potsdam.de finden sich 114-seitige „Beiträge zur weichselkaltzeitlichen Morphogenese des Elbhavelwinkels“. Roland Weiße hatte sie 2003 veröffentlicht. Darin taucht unter anderem die „Nennhausener Endmoränengirlande“ auf, im Zusammenhang mit „Gräninger/Bammer Gletscherzungenbecken“. Demnach hat sich dort, wo heute der Rathenower Stadtforst endet und der Blick frei wird in Richtung Bamme, einst ein Gletscher befunden, höher noch als die größten Hügel in der Umgebung. Denn diese sind dadurch entstanden, dass die Eismassen Geröll, Sand etc. vor sich her geschoben hatten. Dort, wo sozusagen Schluss war, ist von einer Endmoräne die Rede. Im genannten Beitrag erläutert der Autor, dass der Große Berg bei Gräningen (82,5 Meter hoch) den Südrand dieses Beckens markiert.

Es gab freilich noch weitere Gletscher in der Region. Der Eisvorstoß vor rund 20.000 Jahren bildet in Etwa eine Linie von Schleswig-Holstein bis nach Brandenburg an der Havel und dann östlich weiter in Richtung Polen. Die Eismassen begannen vor etwa 13.000 Jahren zu schmelzen. Es wurde endlich wieder wärmer. Mit „Schmelzwasserrinne und Hochfluttal - die Pritzerber Laake“ hat Friedrich-Manfred Wiegank überschrieben, was 2009 in der Reihe Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge erschienen ist. Zu finden auf www.geobasis-bb.de. Darin heißt es unter anderem, dass das Niederungsgebiet Pritzerber Laake ursprünglich eine Schmelzwasserrinne in der Talsand- und Dünenlandschaft des westlichen Havellands darstellte. „Durch diese Rinne flossen die Schmelzwasser des abtauenden Inlandeises in die Urstromtalung der Unteren Havelniederung ab und schnitten sich dabei etwa 3-5 m in die zuvor abgelagerten Talsande ein.“

Also dürfte auch aus dem Gräninger-Bammer Gletscherzungenbecken das Schmelzwasser relativ ungehindert zunächst durch die Pritzerber Laake und weiter in die Nordsee abgeflossen sein. Eine Süßwasserstauung wie in Nordamerika gab es wohl nicht. Weite Teile dieses Kontinents waren vom Laurentischen Eisschild bedeckt. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte 2012 darüber berichtet. „Arktische Sturzflut brachte Kälteschock“ lautet der weiterhin auf www.spiegel.de zu findende Beitrag. „Gerade erst hatte sich die Erde aus der Eiszeit befreit. Es war wärmer geworden. Dann kam es zu einem erstaunlichen Kälterückfall“, wie das Thema in den ersten Sätzen angerissen wird. „Eine gewaltige Schmelzwasserflut hatte den wärmenden Nordatlantikstrom still gelegt - und ließ die Nordhalbkugel innerhalb kurzer Zeit vereisen.“

Roland Emmerich lässt grüßen! Denn in seinem acht Jahre vor dem Spiegel-Beitrag in die Kinos gekommenen Klimathriller versiegt eben jener Nordatlantikstrom. Der Protagonist hatte noch die US-Administration vor einem kritischen Grad der Aussüßung durch arktisches Schmelzwasser gewarnt und Evakuierungen gefordert. Im Text-Beitrag über die realen Ereignisse steht zur Erklärung: „Der Süßwasserzufluss hat den Salzgehalt des Meerwassers verringert und auf diese Weise verhindert, dass im Nordatlantik salziges und damit dichteres Wasser in die Tiefe sank. Dadurch wurde die Ozeanzirkulation unterbunden: Weniger warmes Wasser aus dem Süden strömte nach. Die für das Klima wichtige Zirkulation im Nordatlantik kam schließlich zum Erliegen - der Norden kühlte ab.“

Der Golfstrom zirkuliert in der Weise, dass kaltes Wasser im Nordatlantik nach unten fällt, dann gen Golf von Mexico fließt, dort erwärmt wieder aufsteigt und zurück in Richtung Nordosten strömt. Das relativ warme Wasser bewirkt unser insgesamt mildes Klima in Europa. Daher ist auch von unserer „Heizung“ die Rede. Im Film versagt diese urplötzlich. In der Realität war das ein mehrere Jahre dauernder Prozess. Im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel ist übrigens in dem Zusammenhang von „Klimarückschlag“ auf einer Schautafel die Rede.

Die erneute Abkühlung, die allerdings keinen Vorstoß neuer Gletscher zu uns bewirkte, dauerte etwa 1.000 Jahre. Dass heutigen Tags die große Eisschmelze in der Arktis im Zuge der Klimaerwärmung eine Eiszeit a la „The Day After Tomorrow“ auslösen könnte, wird allgemein bezweifelt. Die Vereinten Nationen hatten drei Jahre nach dem Film davor gewarnt, dass der Golfstrom bis 2100 versiegen würde.

In einem Beitrag unter der Überschrift „Der Golfstrom bleibt uns treu“ hieß es im März 2007 auf www.welt.de: „Wenn sich der Golfstrom wie angenommen in den nächsten Jahrzehnten abschwächt, kommt keine neue Eiszeit über Europa. Das gilt selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die `Heizung´ ganz erlischt. Der globale Erwärmungstrend würde in Europa lediglich abgeschwächt.“

Das bedeutet für uns, dass wir nicht wegen Eiseskälte nach Süden flüchten müssen. In wie fern indes die Klimaerwärmung eine Flüchtlingsbewegung nach Norden auslösen könnte, wäre sicher ein gutes Thema für einen neuen Klimathriller. Die Weltbank warnte im März davor, dass die globalen Klimaveränderungen bis 2050 rund 140 Millionen Menschen in die Flucht treiben könnten.