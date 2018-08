Erinnerung an die Leiden in den Kriegen

Ulf Grieger

Sophienthal/Genschmar. (MOZ) Am 2. September startet in Sydowswiese die 5. Gedenk- und Friedensfahrt. Veranstalter sind die Gemeinden Letschin und Bleyen-Genschmar in Verbindung mit dem Deichverband Oderbruch und der Märkischen Oderzeitzung. Mit dieser Fahrt erinnern die Teilnehmer an die Opfer, die die Kriegszeit von 1939 bis 1945 im Oderland gefordert hatte. An den Terror der Nazis gegenüber der eigenen Bevölkerung zum Beispiel im Reichsarbeitsdienstlager Nieschen und an die Ausbeutung der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen aus dem Lager in Drewitz Stalag III C, deren Insassen unter anderem auch den Neuen Deich zwischen Nieschen und Sydowswiese mitgebaut haben. Damit wurde der damals noch Kalenziger Wiesen, heute Sophienthaler Polder genannte Bereich nutzbar gemacht.

Zu den Friedensfahrten wurden entlang der Strecke auf dem Neuen und Alten Deich Informationstafeln aufgestellt, die dokumentieren, was in der Kriegszeit doert geschehen ist. Es gibt im Oderbruch keinen anderen Ort, an dem so ausführlich an die Zwangsarbeit, die im Kriegsalltags so allgegenwärtig war, erinnert wird. Im vorigen Jahr führte die Friedensfahrt als Teil der Tour de MOZ auch durch die alte Deichscharte des ursprünglich bis Kienitz geplanten Neuen Deiches und zum Stagag IIIC im heute polnischen Drzewice.

In diesem Jahr, 100 Jahre nach dem Ende des ersten Weltkrieges und 400 Jahre nach Beginn des 30-jährigen Krieges, wollen die Veranstalter eine Landmarke setzen. Die Arbeitsinitiative Letschin bereitet dafür ein Holzkreuz vor, das auf dem Garnischberg errichtet werden soll. Dies ist nicht nur die größte natürliche Erhebung im Sophienthaler Polder, sondern mit mehr als 16 Metern Höhe auch der höchste Hügel im Oderbruch.

Mitarbeiter der Arbeitsinitiative haben die Sagen um den Garnischberg wunderbar illustriert. Der Berliner Wahl-Oderbrücher Reinhold Köpke hat sich intensiv mit dem Garnischberg beschäftigt. Dies soll später neben dem Höhenmesspunkt und dem Gipfelkreuz auf Informationstafeln sichtbar gemacht werden.

5. Gedenk- und Friedensfahrt am 2. September, Treff: 10 Uhr am Ortseingang Sydowswiese, 10.45 Uhr Friedens-Andacht mit Pfarrer Daniel Dubek auf dem Garnischberg, 11.45 Uhr Imbiss am Von-Haerlem-Blick Sydowswiese