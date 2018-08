Ein Ort, um den Alltag zu vergessen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Mode der vierziger bis sechziger Jahre ist wieder angesagt – und das nicht nur in der Szene. Ausgewählte Kleidung und Accessoires finden Frauen, Herren und Kinder bei „Dotty & Dan“ am Marktplatz Werneuchen.

Wer das Geschäft von Anna Lehradt betritt, fühlt sich in eine andere Welt versetzt. Schwingende Röcke hängen an Ständern, klassische Westen und Hüte füllen die Auslagen, es gibt Taschen und Gürtel sowie Produkte für das Haarstyling und die Bartpflege. Witzige und originelle Geschenkartikel und Kleidung sowie Zubehör für die Liebhaber der Chopper- und Hot Rod-Szene ergänzen das Angebot.

„Es war eigentlich eine verrückte Idee“, sagt Anna Lehradt heute über den Anfang ihres Geschäftes. Die ursprünglich aus der Prignitz stammende 43-Jährige lebte zuletzt in der Millionenstadt Berlin, beschäftigte sich beruflich lange Zeit mit Zahlen. Dann wurde die junge Frau schließlich nach Werneuchen „entführt“, aus Liebe.

Die Leidenschaft für Mode, die in früheren Zeiten getragen wurde, begleitete Anna Lehradt schon fast ihr gesamtes Leben. „Das Thema hat mich einfach begeistert“. Später besuchte sie Festivals, ging auf Tanzveranstaltungen und irgendwann war da der Wunsch, aus der „Buchhalter-Welt“ auszubrechen und sich einen Traum zu erfüllen.

Im Mai 2016 war schließlich ein Laden gefunden, idealerweise die Räume, die ihr Mann Michael zuvor für seine Elektro-Firma genutzt hatte. An der Ecke gegenüber dem Rathaus wurde in den folgenden Monaten umgebaut und renoviert, im September öffnete „Dotty & Dan“ für die Kunden.

„Ich möchte, dass Männer und Frauen bei mir etwas finden“, sagt Anna Lehradt. Im Angebot hat sie deshalb viele Kleidungsstücke europäischer Labels. Stark vertreten sind beispielsweise die Schweden mit „emmy-Design“, „Daisy Depper“ oder „Miss Candyfloss“. Für die Männer gibt es Hemden und Hosen von „Pike Brothers“ oder „Club of Gents“. Auf die „lütten Sandkastenrocker“, wie Anna Lehradt die Kids nennt, wartet bei „Dotty & Dan“ ebenfalls ein kleines Sortiment.

Zu vielen Herstellern, darunter sind auch zahlreiche kleine Manufakturen, pflegt die Inhaberin inzwischen persönliche Kontakte. So etwa zu Diefenthal & Sohn, die schon seit 1905 als traditionsbewusste Marke für Hüte mit Geschichte und Kappen mit Stil bekannt sind. Von einer Potsdamer Designerin lässt Anna Lehradt nach ihren Vorstellungen Schmuck fertigen. „Die Kleidung kostet sicher etwas mehr“, sagt die Werneuchnerin. Das sei aber für sie und ihre Kunden nicht problematisch. „Sie nehmen dann eben nur ein Stück und sind glücklich damit“.

Verkaufen will und muss die Inhaberin natürlich, sie möchte mit ihrem Geschäft aber noch mehr erreichen. „Wir leben in einer hektischen Zeit, alle Menschen sind irgendwie gestresst“, findet die junge Frau. Diesem „Zeitgeist“ will sie mit ihrer kleinen Oase etwas entgegensetzen. „Es soll ein Ort der Entschleunigung sein“, so die 43-Jährige. Schon wenn die Kunden das rund 100 Quadratmeter große und liebevoll eingerichtete Geschäft mit dem besonderen Flair betreten, staunen viele. Gerne dürfen sie mit einer Tasse Kaffee oder einem Cappucchino in einem alten Kino-Stuhl Platz nehmen und dann natürlich ganz viel stöbern. Ein Einkauf bei Anna Lehradt kann dann schon mal locker zwei Stunden und mehr dauern, denn die Beratung wird bei ihr groß geschrieben. Nicht selten kommt es dabei auch zu netten Gesprächen über „Gott und die Welt“. Einen Online-Shop hat „Dotty & Dan“ übrigens nicht – aus gutem Grund: „Ich möchte den persönlichen Kontakt zu meinen Kunden haben“.

Inzwischen gibt es viele Stammkunden, die immer wieder den Weg an den Werneuchener Marktplatz finden. Sie kommen nicht nur aus den umliegenden Orten, sondern auch aus Bernau, Strausberg und sogar aus Berlin. Regelmäßig finden Workshops statt, im letzten April unter dem Motto „Vintage Hairstyling“.

Und was ist das Schönste für Anna Lehradt? „Wenn meine Kunden das Geschäft mit einem Lächeln verlassen“.