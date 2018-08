Von Fachkräftemangel bis Parkplatznot

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Der CDU-Stadtverband Eberswalde hatte die Unternehmer gefragt: Wo drückt der Schuh? Was sind die drängendsten Probleme? Was ist wichtig für Ansiedlung, für Investitionen? Wo gibt es Reserven? Anlass der Umfrage war der Vorstoß der Liberalen, die Gewerbesteuer zu senken. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Um die 200 Unternehmen in der Stadt habe man angeschrieben. Zudem konnten Firmeninhaber bzw. -chefs über die Homepage der Christdemokraten an der Umfrage teilnehmen. „Wir haben 53 Antworten bzw. Rückmeldungen erhalten“, zeigt sich Danko Jur, Vorsitzender des Eberswalder Stadtverbandes, mit der Resonanz durchaus zufrieden. Und nimmt ein Ergebnis schon mal vorweg: „Die Gewerbesteuer ist für die Unternehmer schon wichtig.“ Aber sie sei nicht das allein zählende Kriterium, wenn es um ein investoren- oder unternehmerfreundliches Klima ginge.

Man habe fünf große Kategorien mit der Aktion erfasst, ergänzt Uwe Grohs, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung. Und zwar: Standortkosten, wozu die Steuern zählen; Infrastruktur; Arbeitsmarkt; Standortattraktivität sowie Standortimage/-klima. Zu bewerten waren zum einen die Wichtigkeit dieser Kriterien, zum anderen die aktuelle Zufriedenheit. Nach Auswertung der Bögen könne man feststellen, dass Standortimage/-klima und Infrastruktur klar Priorität haben. Bei der Zufriedenheit liegt die Standortattraktivität auf Position eins. Am schlechtesten dort schneiden die Infrastruktur und der Arbeitsmarkt ab. Dort sehen die Unternehmer folglich momentan die größten Probleme. Wobei, so Grohs, schon Unterschiede zwischen Händlern und Unternehmern im engeren Sinne zu erkennen seien. Der Fachkräftemangel etwa sei für Firmen, für Produktionsbetriebe eine deutlich größere Herausforderung. Wohingegen Ladenbesitzer in der Innenstadt eher über die Parkplatzsituation klagen.

Trotz spezifischer Interessen haben sich bei der Umfrage auch einige Aspekte herauskristallisiert, die branchenübergreifend gelten. Einige Ergebnisse, so Jur und Grohs unisono, überraschen kaum, kämen nicht unerwartet, andere schon. Immer wieder werde eine bessere Bahnanbindung an Berlin, ein echter 30-Minuten-Takt für den RE 3 gefordert, macht Jur auf ein bekanntes Problem aufmerksam. Denn: Die Strecke sei eine wichtige Pendlerverbindung. Gleiches gelte aber auch für die Erreichbarkeit des TGE, so Jur. Auf dem Gewerbegebiet seien etliche Unternehmen ansässig und Mitarbeiter eben auch auf öffentliche Verkehrsmittel, also den Bus angewiesen. Ferner wünschen sich die Befragten – neben einer weiteren touristischen Nutzung des Finowkanals – eine bessere Zusammenarbeit zwischen Unternehmerschaft und Verwaltung. Seitdem der Posten des Amtsleiters für Wirtschaftsförderung im Rathaus vakant ist, liege da doch einiges im Argen. Überhaupt, so ergänzt Grohs, spiele Wirtschaftsförderung im Gegensatz etwa zur Kulturförderung in der öffentlichen Wahrnehmung eine geringere Rolle, sei etwas unterbelichtet.

Handlungsbedarf sehen alle in Sachen Parkplatzangebot. Die einen vor allem am Bahnhof, die anderen in der City. Im Stadtzentrum werde es in Kürze eine leichte Verbesserung geben, informiert Jur. Die Kapazität im Altstadtkarree werde um einige Plätze erweitert. Für den Bahnhof wiederum zeichne sich eine Lösung durch einen privaten Investor ab, gibt Grohs einen Ausblick. Deshalb werde die CDU ihre Idee des zunächst favorisierten Parkhauses nicht weiter verfolgen, sondern sich auf eine Fahrrad-Garage konzentrieren.

Überhaupt werde die Fraktion jetzt die Umfrage und deren Ergebnisse analysieren und daraus Schlussfolgerungen für die parlamentarische Arbeit ziehen. Jur und Grohs sprechen von Initiativen im Zuge der Haushaltsdebatte 2019. In puncto Gewerbesteuer könnten sie sich eine Senkung von aktuell 395 auf vielleicht 380 v. H. vorstellen.