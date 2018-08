Einige Gastronomen setzen auf Glas

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Europäische Union will Trinkhalme und andere Einwegplastikprodukte verbieten, einige Supermarktketten nehmen sie bis Jahresende aus dem Sortiment. Alternativen sind in Fürstenwalder Märkten bislang nicht zu finden, doch Gastonomen machen den Anfang.

Die junge Frau hat keine Wahl: Messer und Gabeln für die Grillfeier an diesem Wochenende gibt es im Kaufland in Nord nur aus Plastik. „Eigentlich versuche ich zu vermeiden, unnötigen Müll zu produzieren“, sagt sie. Doch mal eben so dreißig Leute mit richtigem Besteck zu versorgen – das gebe ihr Besteckkasten nicht her.

Wird das Vorhaben der Europäischen Kommission in die Tat umgesetzt, könnten einige Kunststoffprodukte wie Trinkhalme, Einweggeschirr und Luftballonhalter bald Geschichte sein. Den Verbrauch von Lebensmittelverpackungen und Getränkebehältern sollen die EU-Länder nach der neuen Richtlinie deutlich reduzieren.

Einige Supermarktketten wollen Trinkhalme bis Jahresende aus ihrem Sortiment verbannen, etwa Rewe. „Der Abverkauf läuft, neue Ware bekommen wir nicht mehr“, sagt Rico Adolph, Beitreiber des Marktes in Fürstenwalde. Alternativen zum Kunststoffhalm findet man in den Regalen bislang allerdings nicht. Auch nicht bei anderen Händlern. „Ab Frühjahr 2019“, teilt Rewe-Sprecher Andreas Krämer mit, „bietet der Konzern Alternativen aus FSC/PEFC zertifiziertem Papier, Weizengras oder Edelstahl an.“

Peer Brottke hat sich für Glas entschieden. Seit gut einem halben Jahr serviert der Inhaber des Café Herrlicher frischgepresste Säfte mit Glastrinkhalm. Bei den Gästen komme das gut an. „Das Trinkgefühl ist gang anders, außerdem sehen sie hochwertig aus“, sagt er. Komplett auf Glas umgestellt hat er noch nicht; das solle aber kommen, wenn Werbepartner gefunden seien, die die teureren Trinkhalm-Alternativen finanzieren. Gänzlich auf die Röhrchen verzichten könne er nicht: „Bei Cocktails mit Eiswürfeln wird das Trinken sonst schwierig.“ Gleich zwei kurze Plastikhalme stecken in einem alkoholischen Getränk – „nur für die Optik“, wie Brottke einräumt.

Bier trinken geht auch ohne Halm, bei Festen steckt es jedoch in Plastik. Bis zu 15 000 Einwegbecher, schätzt Bernd Norkeweit vom Brauereimuseum, könnten beim zweitägigen Brauereitreffen ab 31. August vermieden werden, denn unter den teilnehmenden Kleinbrauereien habe man sich geeinigt, auf Plastikbecher zu verzichten. 596 zusätzliche Gläser hat Norkeweit deswegen geordert. „Das ist einfach und zumindest ein Anfang, es bleibt aber noch viel zu tun“, sagt er.

Das findet auch Nadine Rothmaier. Vor dem Naturkostladen in der Mühlenstraße lädt sie Schraubgläser und Vorratsdosen von ihrem Fahrrad ab. Käse und andere Dinge, die sie gleich einkauft, wird ihr Inhaberin Gabriele Reim in diese Behälter stecken. „Alles ist verpackt“, klagt Nadine Rothmaier. Selbst das Bio-Gemüse im Supermarkt. Auch Thomas Siepert, Leiter von Kaufland Nord, findet das Paradox. Gerade bei bio, meint er, müsse man ein Zeichen setzen. Zumindest bei den Bananen – ob bio oder konventionell – verzichte die Handelskette mittlerweile auf Plastikverpackungen.

Ein kleiner Schritt, der bei Karin Schulze, Leiterin der Fachgruppe Kommunalservice, ebenso wenig Hoffnung auslöst, wie das geplante Trinkhalm-Verbot. Ihr Problem liegt woanders: 600 Kilo Müll sammeln ihre Mitarbeiter auf einer Tour aus den Körben – Kaffeebecher, Eispapier, Plastikflaschen. Bestimmt nochmal so viel Müll, schätzt sie, liege daneben – am Spreeufer, auf Grünflächen und Wegen. „Die Folgen, auch die finanziellen, tragen wir alle.“