Der lange Weg zum süßen Brotaufstrich

Einlasskontrolle am Flugloch: Wächter kontrollieren die Arbeitsbienen, ob sie zum Volk gehören, indem sie Arbeiterinnen beschnuppern. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Ein Rähmchen: Imker Torsten Wiens schaut einen Holzrahmen seiner Bienenstöcke an. Die dicke Königin wurde von ihm mit einem grünen Punkt und einer Nummer versehen. Zwischen 40 000 und 50 000 Immen leben in einem Stock. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Während die meisten Menschen noch im Sommer-Hitze-Modus leben, bereiten sich Imker auf die kalte Jahreszeit vor. Auch Torsten Wiens aus Erkner macht seine Stöcke winterfest.

Aus heiterem Himmel stürzt sich die Hornisse auf eine Biene und frisst die Imme auf. „So ist eben die Natur“, kommentiert Torsten Wiens das Geschehen trocken. Aber die Bienenvölker wissen sich zu wehren: Am unteren Eingang des Kastens, dem Flugloch, sitzen Wachtrupps bereit und fangen Angreifer ab. Sie stürzen sich auf die Hornisse und kugeln sie ein, bis die braun-gelbe Faltenwespe überhitzt und stirbt. „Gegen normale Wespen setzen Bienen einfach ihren Giftstachel ein“, erklärt der Imker. Doch ist das Arbeiten in der Natur nicht nur grausam.

Seit zehn Jahren geht der 45-Jährige der Imkerei nach. In und um Erkner stehen seine Bienenkästen in Kleingartenanlagen sowie in der Nähe von Feldern und Wäldern. Die genauen Standorte hält Wiens lieber geheim, aus Angst vor Diebstahl. „Jeder Imker kennt einen anderen, bei dem Stöcke gestohlen wurden.“ Er selbst sei zum Glück nicht davon betroffen.

Zurzeit bereiten sich seine emsigen Bienen und er sich auf den Winter vor, denn die Saison ist seit Juni vorbei. Der geerntete Honig steht verkaufsbereit bei Wiens zu Hause. „Imker ist ein Vollzeitjob“, sagt er – ganzjährig.

Seine Honigbienen schwärmen ab April zur Bestäubung aus. Nektar und Pollen bringen sie bis Mitte des Monats von Pflaumen-, Süß- und Sauerkirschbäumen an ihren Beinchen mit. Dann geht es ab durchs Flugloch in die Behausung.

Wiens nimmt den Deckel von einem der Kästen ab. Unter einer Plastikfolie haben die Immen die Oberkanten der Holzrahmen, mit Bienenharz, die Fachleute nennen es Propolis, gekittet. Die antibakterielle Masse wird wie das Bienengift in der Medizin verwendet, erklärt der Imker. Und schützt vor Kälte.

Der Bienenkasten ist in kleinere Kisten unterteilt. Darin hängen die Rähmchen, mit sechseckigen Wachsplatten auf der Mittelwand. Das Sechseck hat sich als optimale Form einer Wabenzelle erwiesen, da Bienen von Natur aus kugelförmig bauen. Bei einer Temperatur von 35 Grad wird der Stock dreigeteilt genutzt: In der Mitte werden im Brutnest die jungen Honigbienen von der Königin aufgezogen. Die Blütenpollen werden in den Wabenzellen ums Brutnest eingelagert. Oberhalb davon befinden sich die Honigwaben.

Alle neun Tage kontrolliert Wiens seine Stöcke. „Diese hier ist meine fleißigste Königin“, sagt er und zeigt auf die größte Biene, mit grünem Punkt. Sie kann bis zu fünf Jahre alt werden und legt in Spitzenzeiten täglich bis zu 2000 Eier. Die männlichen Drohnen, die nur für die Begattung zuständig sind, werden dagegen wenige Wochen alt.

Langsam wird klar, warum das Glas Honig bei Wiens 5 Euro kostet und im Supermarkt 2,80. Der meist flüssige Honig komme oft aus Südamerika und sei gestreckt. Wiens Honig ist fest und verschieden. „Im Mai blüht alles“, erklärt er. Auch Unkräuter sind dann im „Misch-Honig“. Mit der diesjährigen Ernte ist er unzufrieden – die Frühlingstracht war ein „Desaster“, da die Robinien ausfielen. Für Wiens gilt: Abhaken und wieder den Schleier über den Kopf ziehen.