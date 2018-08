Strausberger feiern ihre Straßenbahn

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit vielen Besuchern ist am Freitagnachmittag in der Walkmühlenstraße der 125. Jahrestag der Straßenbahn gefeiert worden. Dabei wurde auch die neue digitale Haltestelleninformation vorgestellt. Der Landkreis übergab einen Förderscheck.

Jubel und Trubel am, im und um das Straßenbahndepot in der Walkmühlenstraße herum: Hunderte Strausberger feierten den 125. Geburtstag ihrer Straßenbahn, die eigentlich Strausberger Eisenbahn heißt, weil sie auf Gleisen der normalen Spurbreite fährt. Und wer nicht weiß, wann die nächste Bahn kommt, der drückt auf den Infoknopf.

Dann sagt eine freundliche Frauenstimme: „Nächste Bahn in Richtung Lustgarten in zwei Minuten. Nächste Bahn in Richtung S-Bahnhof Strausberg in 20 Minuten.“ Für Sehbehinderte ist diese neue digitale Haltestelleninformationsstele mit der akustischen Anzeige ein Segen.

Am Freitagmittag wurde die Erste zur Eröffnung des Festes am Lustgarten in Betrieb genommen. Die Nächste für die Haltestelle Elisabethstraße stand noch im Straßenbahndepot, wo sie vorgeführt wurde. Bei der Gelegenheit übergab der Landratsbeigeordnete und Chef der Wirtschaftsförderung Rainer Schinkel einen Förderscheck über 23 819,95 Euro. Das ganze Projekt digitale Haltestelle kostet 47 639,90 Euro, sagt Geschäftsführer Andreas Gagel, wegen der krummen Summe befragt, lakonisch: „Wir haben 50 Prozent Förderung beantragt, und genau das bekommen.“

Der Landkreis ist wie die Stadt ein verlässlicher Partner, was die Finanzierung der Straßenbahn angeht. Immerhin befördert sie im Jahr rund 900 000 Fahrgäste. Mit Einführung des 20-Minuten-Taktes der S-Bahn ging die Zahl um etwa ein Zehntel zurück. Für den laufenden Betrieb reicht der Landkreis 140 000 Euro vom Land an die STE durch, eine Investitionspauschale von 100 000 Euro kommt hinzu. Auch die Stadt bezuschusst der Strausberger Eisenbahn jährlich, anders ist öffentlicher Personennahverkehr nicht zu leisten. Bei allem Engagement der Mitarbeiter, für das sich Bürgermeisterin Elke Stadeler bei der Festeröffnung herzlich bedankte.

Am Freitagnachmittag wurde aber richtig gefeiert. Kurze Wege hatten die Mädels von der Bar „Caliente“ gegenüber, die Cocktails anboten, so wie Andreas Köhler vom Bowling-Tower. Die Leiterin des Hortes Am Wäldchen, Susanne Ebel, verkaufte mit ihren Kolleginnen Josefine Berg und Romi Winkelmann Kuchen, den die Mütter der Hortkinder gebacken hatten: „Der Erlös geht an den Förderverein für neue Ausflüge.“

Im Straßenbahndepot konnten Freunde des Flügelrades eine neue Anschauungstafel besichtigen, auf der Günter Gohlke die jüngsten fünf Jahre Straßenbahn-Geschichte dargestellt hat. Rolf Hartmann aus Gielsdorf hat das Material – zahlreiche Bilder, Grafiken und Texte – optisch aufbereitet und die Tafeln professionell gestaltet. Auch die Buckower Kleinbahn nutzte die Gelegenheit, ihre Fans zu treffen. Christian Wuttke und Helmut Krüger haben einen Stand aufgebaut, an dem sie Infomaterial, T-Shirts und Werbeartikel anbieten. „Am Sonntagnachmittag fährt unser neuer Triebwagen aus der Schweiz zweimal“, sagt Wuttke.

Mit einer noch kleineren Bahn, dem Old Western Train, fahren unterdessen Florian, Emily, Elisabeth und Josephin vor dem früheren Lokschuppen. Mutter Anja Linke und Oma Ingrid Linke winken ihnen zu. „Super ist das hier, so ein schönes Fest“, sagt Ingrid Linke. Das finden viele andere Besucher auch, die sich vom „Schaffner“ Reinhard Reim (Show fatal) und von DJ Maurice Lindemann unterhalten lassen.