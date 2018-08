Kein Urlaub vom Diabetes

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Mit heute 73 Jahren kann die Schwanebeckerin aber optimistisch auf die Erkenntnisse und Hilfsmittel schauen, die heute zur Verfügung stehen. Als sie noch jung war, gab es eigentlich nur die Insulinspritze. Dennoch hat Uta Weiß, die bis April auch zweite Vorsitzende des Diabetikerbundes im Land Brandenburg war, viel in ihrem Leben erreicht. Sie war Stationsleiterin, hat eine Familie groß gezogen und genießt heute gemeinsam mit ihrem Mann die freien Stunden auf ihrer Terrasse oder beim Sport.

Bedenklich findet die Diabetikerin, die wie elf weitere Mitglieder der Selbsthilfegruppe mit einer Insulinpumpe lebt, die Zunahme der Diabetes-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. „Die Fälle sind drastisch angestiegen“, sagt Uta Weiß. Schon im Babyalter würde die Erkrankung diagnostiziert. Bundesweit erkranken jährlich 35 000 Kinder und Jugendliche an Diabetes Typ 1.

Oft liegt die Ursache im Körper selbst. „Wenn die Langerhansschen Inseln in der Bauspeicheldrüse kein Insulin mehr produzieren, ist oft eine Autoimmunerkrankung die Ursache“, konstatiert sie. Insulin senkt den Blutzucker und muss zugeführt werden. Auch erbliche Fragen können bei Typ 1 eine Rolle spielen. Für Typ 2 hingegen sind das gute Essen und die mangelnde Bewegung ursächlich, weiß sie zu berichten. Studien der Krankenkassen und vieler Institute stützen die Aussage.

Die 15-köpfige Selbsthilfegruppe, eine von 27 im Land, die sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Gesu vital in Panketal trifft, will deshalb vor allem das gemeinsame Miteinander pflegen. Diabetiker ziehen sich zurück, weiß Uta Weiß zu berichten. Allgemeine Sorgen, wie Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, aber auch Ängste und Depressionen sind oftmals die Folge der Diagnose Diabetes.

Einen Treffpunkt zu finden, sei schwierig gewesen. Im Treff 23 in Bernau sei die Miete zu hoch, berichtet die Leiterin der Gruppe. Der neue Treff am S-Bahnhof Zepernick, eingebunden in das Fitnessstudio, passe da sehr gut. „Sechs Leute von uns gehen dort immer regelmäßig zum Sport. Wir bekommen Themenvorschläge von den Trainern, auch Referenten werden uns gestellt“, berichtet Uta Weiß. Sie freut sich über diese Hilfe sehr. Mitglieder kommen aus Schönow, Bernau, Zepernick und sogar Berlin-Buch, um an den Treffen teilzunehmen.

Der Jahresplan ist vielfältig. Es geht um neue Behandlungsmethoden, um Ernährungskomponenten oder Fragen des Leberstoffwechsels, Notfallsituationen für Diabetiker oder den allgemeinen Spaß. Eine Gartenfete gehört ebenso dazu wie der Besuch einer Diabetesklinik. Besonderes Augenmerk bei Diabetikern liegt auf Augen und Füßen. Daher spielen die Podologie und Netzhauterkrankungen eine wichtige Rolle. „Wir haben auch Mitglieder mit Typ 2“, schätzt die Schwanebeckerin ein. Männer sind dennoch in der Unterzahl.

40 Jahre lang hat sie im Krankenhaus gearbeitet. Das hat ihr immer Spaß gemacht. Die Selbsthilfegruppe ist für die Seniorin inzwischen längst zu einem wichtigen Aufgabengebiet geworden. Gute Partner, berichtet Uta Weiß, seien dabei sehr wichtig. Sowohl im Bernauer Klinikum als auch im Orthodrom in Bernau und in der diabetologischen Schwerpunktpraxis Schade erhalte die Gruppe Unterstützung und Rat. Während der Gesundheitstage in Bernau engagieren sich die Mitglieder dafür im Gegenzug, ebenso bei Diabetikertagen in der Bernauer Klinik.

Bundesweit gibt es sechs Millionen Diabetiker, jährlich kommen 300 000 hinzu. Etwa sechs Prozent aller Betroffenen leiden an Typ 1. 40 000 Erkrankte erleben jährlich Amputationen. „Es gibt keinen Urlaub vom Diabetes“, sagt Uta Weiß. Ob im Urlaub oder beim Sport, Insulin müsse regelmäßig zugeführt werden. Gerade junge Leute seien da nicht sehr gründlich. Die gesundheitlichen Folgen aber seien kaum zu überblicken. Auch darüber klärt die Gruppe auf.

Uta Weiß: 030 91142868