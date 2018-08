Schulgründung fest im Visier

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Er ist der jüngste Kita-Träger in Eberswalde und vermutlich jener, in dem es – eben wegen der Aufbauphase – die meiste Bewegung gibt: der Verein für Waldorfpädagogik Barnim. Gerade hat der Verein einen neuen Vorstand gewählt, wie Dorothea Malik informiert. Die Eberswalderin ist unter anderem künftig für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Der Vorstand sei auf sechs Mitglieder erweitert worden, auch mit Blick auf die Herausforderungen und die Pläne. Zum Gremium gehören: Ulrice Fuß und Lucia-Maria Masini, beide schon im alten Vorstand aktiv, sowie als Neulinge Thomas Stelse, Theresa Eimert, Jörg Krause und sie selbst. Neu eingeführt wurden ebenso zwei Beisitzer: Daniel Schuh sowie Antje Arnold, die beratende Funktion haben. Der Vorstand sei für ein Jahr gewählt. Gleichzeitig habe die Mitgliederversammlung einige Satzungsänderungen beschlossen. „Der Verein ist noch so jung und vieles ist einfach noch im Werden“, begründet Malik, die einräumt, dass es „emotionale Bewegung und durchaus auch Spannungen“ gab. Selbstverwaltung wolle halt gelernt sein. Anliegen des neuen Vorstandes sei es, für mehr Transparenz und mehr Aufklärung zu sorgen. Innerhalb des Vereins, aber auch in der Stadt. „Wir wollen das Bild in der Öffentlichkeit verbessern.“ Weshalb es regelmäßig Informationsveranstaltungen geben soll. Noch für August sei ein Nachmittag geplant, bei dem es unter anderem um die avisierte Schulgründung geht.

Nach wie vor sei es das erklärte Ziel, zum Schuljahr 2019/20 zu starten. Und zwar mit einer ersten Klasse. In Vorbereitung darauf sei man einerseits mit anderen Waldorf-Schulen im Austausch. Andererseits suche der Verein intensiv derzeit nach einem „Gründungslehrer“, so Malik. Daneben seien natürlich behördliche Hürden zu nehmen, wie auch Schulinventar zu beschaffen sei. Alles Aufgaben, die viel Kraft kosten und Ressourcen binden.

Die Kita Morgenglanz, die der Verein im September 2016 an der Biesenthaler Straße in Finow eröffnet hat und die inzwischen auf etwa 70 Plätze gewachsen ist, sei im Prinzip voll ausgelastet, so die Mutter, die ausgebildete Sozialkünstlerin ist und der die antroposophischen Ansätze deshalb vertraut sind. Ihr Sohn, der den „Morgenglanz“ besucht, komme mit „den festen Strukturen sehr gut klar“, begründet sie ihre Wahl.(vp)

Info-Veranstaltung: 25. August, 15 Uhr, Biesenthaler Straße 14/15