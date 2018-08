Zechiner feiern ihre Jubilare

Ingo Mikat

Zechin Seit über 20 Jahren treffen sich die Zechiner Senioren jährlich für eine große gemeinsame Geburtstagsfeier. Diesmal erwartete sie im „Oderbruchstübchen“ nicht nur die Begegnung mit guten Bekannten und Freunden, sondern auch eine von der Inhaberin der Gaststätte, Silke Golling, liebevoll vorbereitete Festtafel. Die Vorsitzende des Zechiner Seniorenvereins, Elfriede Kaul wünschte den Senioren Glück, Gesundheit, Mut, Kraft und Lebensfreude. Anschließend dankte sie der Gemeinde und dem Bürgermeister Zechins, Dieter Rauer, für ihre Unterstützung. Elfriede Kaul erinnerte in gemütlicher Runde an vielfältige Unternehmungen die der Zechiner Seniorenverein, der gegenwärtig 15 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 82 Jahren umfasst, jährlich organisiert. Dazu gehören neben Klubtreffen mit interessanten Themen und Spielen, die jeden Donnerstag stattfinden, Exkursionen zu regionalen Ausflugspunkten wie den Standorten der Adonisröschen. Sehr beliebt sei auch eine Weihnachtsfeier. Für den 30. August kündigte sie einen weiteren Ausflug an. Die Fahrt soll diesmal nach Letschin führen.

Elfriede Kaul blickte auch mit Sorge auf das hohe Durchschnittsalter ihrer Vereinsmitglieder. So mussten die Senioren eine viele Jahre von ihnen übernommene Pflege einer Grünfläche, die auch eine kleine Einnahme für die Vereinskasse erbrachte, einstellen. Künftig sollen sie zudem für Veranstaltungen, in dem von ihren Steuergeldern errichteten Gemeinderaum, Miete bezahlen. Die Senioren fühlen sich enteignet und Elfriede Kaul stellt fest: „Das stellt den Verein vor existentielle Probleme.“