Kitas suchen männliches Personal

teb

Frankfurt (Oder) Frankfurt. 5,7 Prozent Männer gehören heute bundesweit zum pädagogischen Kita-Personal. 2011 waren es 3,8 Prozent. Allerdings: Es gibt Unterschiede beim männlichen Drang in die Kindertagesstätte. In Frankfurt liegt der Anteil bei 8,2 Prozent. Damit sank er um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Und in der Bundesliga der Kindergärtner oder Erzieher belegt Frankfurt den 38. Platz unter 402 bundesweit erfassten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Die niedrigste Quote hat der Kreis Dingolfing-Landau: 0,4 Prozent. Spitzenreiter ist Frankfurt am Main mit 15 Prozent.

Kindergärten und Kfz-Werkstätten haben eines gemeinsam. Es fehlt das jeweils andere Geschlecht. Noch sind Männer wahre Exoten in Kindergärten. Gender-Fans ist beides ein Dorn im Auge. Damit das im Kindergarten nicht so bleibt, legte das Bundesfamilienministerium das Programm „Männer in Kitas“ auf. 16 Träger von Kindertagesstätten in 13 Bundesländern erprobten zwischen 2011 und 2013 Konzepte und Strategien, um mehr männliche Fachkräfte für Kitas zu gewinnen.

In Frankfurt zeigte der Ruf nach mehr Männern durchaus Erfolg. Hier erhöhte sich die Männer-Quote von 2,7 (2011) auf 8,2 (2017) Prozent. 2014 nach Ende der Kampagne lag die Männerquote in Frankfurt bei 6,8 Prozent. Bundesweit kletterte der Anteil von 2011 bis 2017 von 3,8 auf 5,7 Prozent. In Brandenburg hat sich die Quote von 3,9 auf 7,3 Prozent entwickelt. Das ändert aber nichts daran, dass die Erziehungstätigkeit in den Kindertageseinrichtungen nach wie vor von Frauen dominiert wird.

Männer können die Kinderbetreuung bereichern. Soweit der allgemeine Konsens. Und der wissenschaftliche Beleg? Das Familienministerium verweist auf die von ihm geförderte Studie. Deren Autoren haben die Vorgabe so zusammengefasst: „Gegenwärtig wird im deutschen wie im europäischen Raum eine deutliche Erhöhung des bislang geringen Männeranteils an pädagogischem Personal in Kindertagesstätten politisch gewollt und aktiv gefördert. ... Dabei ist die Forderung nach mehr männlichen Fachkräften in Kindertagesstätten mit der Erwartung verbunden, dass hierdurch eine größere Vielfalt im pädagogischen Alltag entsteht.“(teb)