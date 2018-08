Kita-Sanierung mit Zeitverzug

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit mehr als einem Jahr wird an dem Gebäude der AWO-Kita Kinderglück in der Friedrich-Engels-Straße gebaut. Eigentlich, so waren die Planungen, sollte die Maßnahme schon abgeschlossen sein. Auf dem Baustellenschild vor der Einrichtung steht als Fertigstellungstermin Ende dieses Jahres. Aber auch dieser Termin wird nicht eingehalten werden können. Wer an der Baustelle vorbeiläuft, wird merken, dass sich dort momentan nichts tut oder nur wenig. Im Inneren des Gebäudes würden derzeit Elektroarbeiten erfolgen, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Und eigentlich sollte auf der Baustelle auch noch viel mehr Betrieb sein. Doch Michael Reichl schränkt ein: Der nächste Bauabschnitt, in dem eine neue Verbindung zwischen den beiden Gebäude hergestellt werden soll, sei gerade in Vorbereitung. Der Stadt geht es momentan wie vielen anderen Bauherren: Die Baukapazitäten sind ausgeschöpft. Michael Reichl drückt es so aus: „Ausschreibungen für die Leistungen haben leider nicht zu Zuschlägen geführt.“ Denn die Kostenangebote, die eingingen, waren viel zu hoch. Die Folge: „Das Verfahren musste wiederholt werden.“ Die Stadt geht nun davon aus, dass erst Anfang 2019 die Arbeiten abgeschlossen sind. Ursprünglich war mal als Fertigstellungstermin der Juni dieses Jahres genannt worden. Bis dahin sind die Kinder in der anderen AWO-Einrichtung in der Heinrich-Heine-Allee untergebracht. Die Kita-Kinderglück verfügt über 75 Plätze, die Awo-Kita Kinderland in der Heinrich-Heine-Allee über 146. Laut einer Auflistung der Stadt waren zur Mitte des Jahre 19 Plätze der Kita Kinderglück nicht belegt.

Wobei die Kita Kinderglück auch zu den großen Investitionen der Stadt gehört. Laut Haushalt sollen dort 1,5 Millionen Euro verbaut werden. Unter anderem wurde das komplette Dach erneuert. Auch erhält das Gebäude, das sich im Besitz der Stadt befindet, eine Dämmung. Ein Großteil der benötigten Finanzen stammt aus Fördermitteln.

Die zweite große Kita-Baustelle soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Es handelt sich um die DRK-Kita Entdeckerland im Ludmilla-Hypius-Weg. Wenn dort mitunter nicht so viel Betrieb herrscht, dann hat das seine Richtigkeit. „Es liegt in Verantwortung der ausführenden Firmen entsprechend der gegeben Witterung Bauausführungen zu unterbrechen beziehungsweise nicht zu realisieren“, erklärt Michael Reichl. „So können auch bestimmten Arbeiten technologisch nicht bei jeder Witterung ausgeführt werden.“

Im Inneren des Gebäudes finden derzeit Schlitz- und Abbrucharbeiten statt. Weiterhin wird an der Neugestaltung der Sanitärräume gearbeitet. „Außen werden die nächsten Tage Vorbereitungsarbeiten zum Einbau neuer Fenster erfolgten“, sagt der Fachbereichsleiter. Nach dem Einbau der neuen Fenster werde eine Wärmedämmung an die Fassade angebracht.

Laut Haushaltsplan soll die Maßnahme, zu der ebenfalls die Erneuerung des kompletten Daches gehört, rund 1,3 Millionen Euro kosten. Die Einrichtung verfügt über 77 Plätze. Während der Bauphase haben die Kinder in der Kita Brunnenring ein Ausweichquartier gefunden.(lö)