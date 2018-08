Heute ist Einschulung

Larissa Benz

Pfaffendorf (MOZ) Wie viele Mütter hatte die Pfaffendorferin Julia Roppel in den vergangenen Wochen viel zu tun. Für ihre Zwillinge Madita und Johanna bereitete sie alles für den Schulstart an der Grundschule in Görzig vor. In den beiden pinken Schultüten befinden sich genau die gleichen Dinge: „Das muss schon einheitlich sein, damit es keine Eifersüchteleien gibt“, erzählt sie. Ein Bericht der Einschulung von Madita und Johanna folgt am Montag. Insgesamt werden am Sonnabend rund 250 Abc-Schützen in der Region eingeschult.

Fotos der Erstklässler aus der Region Beeskow-Storkow veröffentlichen wir am Dienstag und Mittwoch.(lb)