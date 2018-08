22 Mal das Ja-Wort am 18. August

Josefine Jahn

Seelow/Letschin. (MOZ) Nachdem es am 17. Juli 2017 einen Hochzeitsmarathon auf mehreren Standesämtern gegeben hatte, ist der 18. August in diesem Jahr wieder ein beliebtes Datum für Trauungen. In der Region halten sich die Eheschließungen dennoch in Grenzen. Ein Paar heiratet in Letschin.

Der August gilt laut Studien der Deutschen Presse Agentur ohnehin bundesweit als beliebtester Hochzeits-Monat. In diesem Jahr waren bisher der 1. und 8. August beliebte Termine. Auch der 18. August lockt wegen der Zahlenkombination mehr Paare an den Traualtar als sonst.

Immerhin acht Paare wollen ihre Ehe mithilfe des Seelower Standesamtes, wo die Standesämter Seelow, Seelow-Land, Golzow und Neuhardenberg zusammen liegen, schließen. „Das ist für einen Samstag viel“, sagt Annett Ratzlaff. Seit 1993 ist sie Standesbeamtin und hat beobachtet, wie es in den 1990er-Jahren einen Knick gegeben hatte, weniger Trauungen stattfanden. „Danach ging es aber stetig bergauf“, erklärt sie. Beliebter werden auch Eheschließungen in Außenstellen, wie dem Schloss Neuhardenberg oder dem Schloss Wulkow. Wer sich dort das Ja-Wort geben will und dann noch an einem Sonnabend, zahlt 120 Euro zusätzlich für die Anfahrt des Standesbeamten, neben der Anmeldung für die Eheurkunde à 41 Euro. „Aber das spielt wohl keine Rolle mehr, wenn man in einem Schloss heiratet“, sagt Annett Ratzlaff lachend.

In Lebus werden an diesem Sonnabend zwei Ehen geschlossen, den 8. August hatte hier kein Paar wahr genommen, berichtet Standesbeamtin Christina Lindow. Auch in Letschin berichtet ihre Kollegin Dagmar Krüger, dass der 8. August für Liebespaare ungeachtet blieb. Am 18. August allerdings gibt es eine Trauung: Feuerwehr-Jugendwart Christian Zupp und seine Verlobte Jennifer Rades wollen den Bund der Ehe eingehen. „Der 18.8.18 ist ein schönes Datum, das kann man nicht vergessen“, begründet Zupp die Wahl des Hochzeitstages. Außerdem hatten sich die beiden am 18. April 2009 kennen gelernt. „Der 8. August war ja unter der Woche, das wäre für Freunde und Familie ungünstig gewesen“, so Zupp. Auf viel Wirbel wollten die beiden verzichten. „Meine Verlobte kommt ursprünglich aus Golzow, war da auch bei der Feuerwehr tätig. Jetzt sind wir beide bei der Letschiner Feuerwehr. Und wir wollten gerne hier im Dorf feiern.“ Demnach können sich der 31-Jährige und seine 25-jährige Zukünftige auf ein Programm der Feuerwehr-Kollegen einstellen. Ein Grund mehr, den Hochzeitstag nicht zu vergessen.