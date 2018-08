Verdächtige Pfütze auf dem Schulhof

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Auf der Baustelle auf dem Gelände der Grund- und Oberschule Müllrose hat sich in dieser Woche eine dunkelbraune bis schwarze, zähe Flüssigkeit verbreitet. Trotz der herrschenden Hitze und Trockenheit versickerte sie nur sehr, sehr langsam im feinen Sand und auf einem Streifen Grünfläche. Ein MOZ-Leser entdeckte die große Pfütze, die sich direkt an einem der Giebel des entstehenden Neubaus gebildet hatte, und fragte besorgt in der MOZ-Redaktion nach, ob es sich möglicherweise um eine für die Umwelt gefährliche, vielleicht sogar gesundheitsgefährdende Flüssigkeit handle. Immerhin beginnt am kommenden Montag das neue Schuljahr.

Die MOZ fragte bei der Amtsverwaltung Schlaubetal nach. Dort konnte nach kurzer Prüfung Entwarnung gegeben werden. „Da zurzeit die Tiefenbohrungen für die Erdwärme stattfinden, entweicht jede Menge Torfflüssigkeit aus dem Erdboden“, teilte Amtsdirektor Matthias Vogel mit. „Diese Flüssigkeit ist schwarz und zähflüssig. Es handelt sich aber dennoch um Wasser – um torfreiches Wasser.“

Rund um Müllrose hätten einst Moore die Landschaft dominiert. Torf, der in Mooren entsteht, finde man in den tieferen Ebenen im Erdreich noch immer vor. „Das meiste versickert direkt wieder über unsere angelegte Entwässerungsmulde“, erklärte Matthias Vogel. Offenbar sei ein Teil der Torfflüssigkeit neben der Mulde abgeflossen.

Auf dem Gelände der Grund- und Oberschule wird derzeit ein zweigeschossiger Neubau für den Grundschulbereich gebaut. Der Rohbau befindet sich kurz vor der Fertigstellung.(gro)