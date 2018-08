Großes Gewinnspiel zur Langen Nacht

MOZ

Beeskow Die Safe-Consulting & Service GmbH aus Beeskow Neuendorf, die seit einigen Wochen mit einem Büro in der Berliner Straße vertreten ist, beteiligt sich mit einem Gewinnspiel an der Langen Nacht in Beeskow. Von 17 bis 23 Uhr kann man am 25. August im Firmenbüro schätzen, welche Strecke der Wetterballon zurücklegen wird, den das Observatorium in Lindenberg Mitternacht routinemäßig auf die Reise schickt. Der Besucher, der mit seiner Schätzung der tatsächlichen Strecke am nächsten kommt, gewinnt ein Funk-Einbruchmeldesystem für seine Wohnung oder sein Haus. Solche Sicherheitssysteme sind Teil des Firmenangebots von SC & S. Gewinnspiel und Firmenvorstellung werden so zur Langen Nacht verknüpft. Wer sich beteiligen möchte, kann im Internet schon zuvor nachlesen, wie weit die Ballons aus Lindenberg fliegen. Auch der aktuelle Ballon kann online verfolgt werden. Wie, das kann man sich zur Langen Nacht erklären lassen. Den Gewinner wird die MOZ am Dienstag nach der Langen nacht vorstellen.

Die Firma will aber nicht nur mit dem Gewinnspiel begeistern. In Absprache mit den Nachbarn lässt Michael Trojahn ein großes Zelt auf der Berliner Straße errichten, in der eine Shisha-Bar eingerichtet wird. Dort kann geraucht werden. Außerdem soll es Getränke geben, während Livemusik gespielt wird.

Wie in den vergangenen Jahren werden sich an der Langen Nacht in Beeskow mehr als 60 Händler, Gastronomen und Dienstleister aus Beeskow beteiligen. Gefeiert wird am 25. August ab 17 Uhr in der gesamten Innenstadt. Als offizielles Ende haben die Veranstalter 23 Uhr angegeben. (gar)