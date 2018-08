Nicht nur das Kuppeln will gelernt sein

Anett Zimmermann

Schulzendorf (MOZ) Schulzendorf. Die Jugendwehr Schulzendorf wird diesmal mit drei Mannschaften zum Stadtpokal nach Wriezen fahren: mit den Bambini, also den unter Zehnjährigen, der A-Jugend und der B-Jugend.

„Wir sehen uns am Sonnabend in einer Woche wieder hier am Gerätehaus“, antwortet Jennifer Purkat am Donnerstag auf die Frage einer Mutter. Dann geht es mit den 23 Kindern zum Wriezener Stadtpokal. Bei der A-Jugend sind die Schulzendorfer sogar Titelträger. „Da ist das Ziel doch klar“, sagt Jennifer Purkat, bei der die Fäden für die seit 2014 bestehende Jugendwehr zusammenlaufen. Unterstützung erhält die Jugendwartin von ihrem Mann Markus, Roman Lilienkamp und Thomas Kopp als Betreuer. Als Helfer sei zudem stets auf Daniel Dierasch Verlass.

Ein großes Danke gilt aber auch den Eltern, die immer wieder gern Hilfe anbieten. „Als wir im Juli mit 30 Kindern wieder für ein Wochenende in den Heidepark Soltau gefahren sind, haben sie uns zum Beispiel Obstplatten und Kuchen mitgegeben“, erzählt Jennifer Purkat. Eine Familie aus Beauregard habe zudem neun Säcke mit Pfandflaschen gespendet. „Vom Erlös haben wir Getränke für die Fahrt gekauft.“

Dass es Nachfragen zum Mitmachen nicht nur aus anderen Wriezener Ortsteilen gibt, hänge damit zusammen, dass nicht jede Jugendwehr eine Bambini-Gruppe hat, erklärt Jennifer Purkat. In Wriezen und Schulzendorf sei der Einstieg aber schon mit fünf Jahren möglich. Zu den Jüngsten zählt Mia Franziska Fürstenberg aus Haselberg. Mama Denise Buchholz hat zum ersten Mal beim Training auf dem Reitplatz am Ortsausgang Richtung Wriezen zugeschaut. „Das war klasse“, lobt sie zum Abschied. Sie hebt dabei sowohl das Zusammenspiel und als auch den Ablauf hervor. Beeindruckt hätten sie zudem die „schönen Erklärungen“.

„Die neue Bambini-Gruppe besteht erst seit Ferienbeginn“, erläutert Jennifer Purkat und fügt hinzu, dass bei den Wettkämpfen beim Stadtpokal die Gruppenstaffette eine der Disziplinen sei. „Da muss gekuppelt und im Team gearbeitet werden. Das muss man erst einmal können.“ So habe man in den vergangenen drei Wochen sechsmal geübt, damit auch die Jüngsten schon etwas Routine haben. Und vielleicht sei demnächst ja wieder der Junge dabei, der offenbar vor Kurzem mit seinen Eltern nach Schulzendorf gezogen ist, und der an diesem Spätnachmittag das erste Mal bei der Jugendwehr vorbeigeschaut hatte. „Er hat nicht gezögert, sondern gleich mitgemacht“, freut sich Jennifer Purkat.

Die 29-Jährige ist den Eltern der Kinder noch aus einem anderem Grund dankbar. „Wann wir uns treffen, hängt von meinem Dienstplan ab“, sagt sie, die als Krankenschwester in der Kurklinik und Moorbad Bad Freienwalde arbeitet. Arbeitgeber und Kollegen hätten bei Tauschwünschen immer offene Ohren. Die Verständigung mit den Eltern laufe über eine Whatsapp-Gruppe. „Das klappt super.“

Wettkampf-Premiere hat nun nicht nur ein Teil der Bambini, sondern auch die neue technische Ausrüstung: Kübelspritze, zwei Druckschläuche D, ein Druckschlauch C, zwei Saugschläuche B, ein Saugkorb B, ein Verteiler sowie zwei Strahlrohre. Angeschafft werden konnte diese über Spenden, die über die Stiftung Oderbruch für die Schulzendorfer Jugendwehr eingegangen sind. „Über diese Unterstützung freuen wir uns ebenfalls sehr“, macht Jennifer Purkat deutlich. Neben neuen T-Shirts steht vor allem ein neuer und größerer Anhänger für den Transporter auf der Wunschliste.

Stadtpokal im Feuerwehrsport, 25. August, ab 10 Uhr, Gewerbepark Mahlerstraße