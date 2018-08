Seniorenheim-Anbau ist fertig

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Bauarbeiten für den Anbau des Beeskower Seniorenheims sind praktisch abgeschlossen. Ab Oktober soll das Haus genutzt werden. Noch fehlen einige technische Abnahmen und die Einrichtung.

Es ist der Ausblick aus der großen Wohnküche der künftigen Senioren-WG, der schon jetzt begeistert. Durch die großen Fenster schaut man direkt auf den Spielplatz an der Stadtmauer, sieht kletternde und tobende Kinder. Große Fenster gibt es auch nach Norden, zur Schulstraße, wo die Busse die Mädchen und Jungen bringen und holen, die die Beeskower Oberschule besuchen. „Hier herrscht Leben und Alltagstreiben. Das ist doch toll“, sagt Brigitte Freund, Geschäftsführerin der kreiseigenen Seniorenheime. Sie leitet neben Beeskow auch Häuser in Fürstenwalde und Müllrose.

Werbung für die neuen WG-Zimmer will Brigitte Freund nicht machen. Denn nur eine der drei Etagen wird bereits in diesem Jahr als WG bezogen, das sind ganze zehn Plätze. „Dafür haben wird schon viele Voranfragen, aber noch keine vertraglichen Bindungen“, so die Geschäftsführerin.

Die anderen beiden Etagen werden wohl bis Mai kommenden Jahres für die stationäre Betreuung genutzt. Das heißt, einige Bewohner des Seniorenheims werden für kurze Zeit innerhalb des Hauses umziehen. Sie leben noch in Doppelzimmern. Die, so sagen es gesetzliche Vorgaben in Brandenburg, soll es künftig praktisch nicht mehr geben. Deshalb lässt die Gesellschaft das Beeskower Haus umbauen. Die Doppelzimmer werden zu Einzelzimmern geteilt und um einen Erker erweitert. Ist das geschafft, kehren die Bewohner zurück.

Mit den Wohngemeinschaftsetagen erweiterte das Beeskower Seniorenheim sein Angebot an Wohn- formen. Neben den stationären Pflegeplätzen gibt es heute schon separate Wohnungen. Die Mieter dort können Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen des Heimes in Anspruch nehmen. Einige leben aber auch noch sehr selbstständig, haben sogar ein eigenes Auto auf dem Hof des Heimes stehen. Hinzu kommen zahlreichen Senioren, die als Tagesgäste ins Haus kommen.

„Das neue Angebot ist wie eine klassische Studenten-WG“, sagt Brigitte Freund. Jeder hat ein eigenes Zimmer, das er auch individuell möblieren kann. Ein eigenes Bad mit einer Dusche gehört ebenso dazu. In der Wohnküche wird gemeinsam gekocht. An jedem Tag der Woche ist in jeder WG eine Hauswirtschaftkraft tätig, die putzt und kocht und sich um die Wäsche kümmert. „Das sind gute Hausfrauen, die wir dafür brauchen“, sagt die Geschäftsführerin. Außerdem ist in der Früh- und Spätschicht eine Pflegekraft für die Bewohner da, in der Nacht werden sie vom benachbarten Heim mitbetreut.

Brigitte Freund rechnet mit weiter steigendem Bedarf solcher Wohnformen. Andere Bauvorhaben in der Stadt sieht sie daher nicht als Konkurrenz. Es sei wichtig, Angebote zu schaffen. In den Häusern Fürstenwalde, Müllrose und Beeskow ist sie derzeit für rund 270 Mitarbeiter zuständig, gut einhundert davon arbeiten im Beeskower Haus.