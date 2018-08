Motorisierte Klassiker machen Rundtour

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Rund 50 Oldtimer werden sich am Sonnabend an der Schwanenwiese bei den Saarow Classics ein Stelldichein geben. Sie machten bereits am Freitag mit einer Rundtour durch Bad Saarow auf sich aufmerksam.

Die Fahrer staunten nicht schlecht, als am Bahnhof ein echter Schutzpolizist mit Kelle sie zum Halten aufforderte. In Originaluniform kontrollierte Wolfgang Petrat vom Berliner Förderkreis für historische Polizeifahrzeuge ihre Papiere. Am Sonnabend werden ab 10 Uhr viele Gäste zur Präsentation der Fahrzeuge erwartet.

Zu sehen sind nicht nur Pkw, die mindestens 30 Jahre alt sein müssen, sondern auch historische Polizeifahrzeuge und Boote, darunter ein Baby Bootlegger, der in den 1920er Jahren als das schönste Rennboot galt. Um 12 Uhr starten die Oldtimer im Minutentakt auf eine 120 Kilometer lange Tour durch den Oder-Spree-Kreis. Gegen 17 Uhr werden sie zurück erwartet.