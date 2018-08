MOZ

Rehfelde Am Montag gehen rund 6500 Schulanfänger zum ersten Mal in Brandenburg zur Schule. Dafür werden sie zumeist von ihren Eltern begleitet. Die Polizei wird verstärkt vor Schulen kontrollieren, so u. a. vor der Grundschule in Rehfelde, Ernst-Thälmann-Straße 42.

Hinweis der Polizei: Wichtig ist, dass jeder Schulanfänger den Weg zur Schule und zurück gut kennt. Eltern sollten deshalb mit ihrem Sprössling den Schulweg oder den Weg zur Bushaltestelle mehrmals laufen, damit sich das Kind Gefahrenstellen einprägen kann.

Autofahrer sollten besonders rücksichtsvoll fahren, sich auf mehr Verkehr einstellen und dringend die Geschwindigkeit vor Schulen einhalten.