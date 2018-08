Beifall für Einwanderungsregeln

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Bei der Wirtschaft stoßen die Eckpunkte der Bundesregierung zur Fachkräftezuwanderung auf viel Zustimmung. „Ein positives Signal an die Betriebe und ausländischen Fachkräfte“, lobte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer.

„Die grobe Fahrtrichtung stimmt“, bremste Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer etwas die Euphorie. Schon lange hatte die Wirtschaft gefordert, die Zuwanderung von Fachkräften mit qualifizierter Berufsausbildung von Ländern außerhalb der EU zu erleichtern. Die Eckpunkte, auf die sich Innen-, Wirtschafts- und Arbeitsministerium geeinigt haben, greifen dies auf. Sie sollen angeblich bereits am 29. August vom Bundeskabinett beschlossen werden.

„Schon heute fehlen 1,6 Millionen Arbeitskräfte“, beklagte Schweitzer. Daher seien neben großem Engagement bei inländischen Jobsuchenden dringend auch bessere Zuwanderungsregeln erforderlich. „Mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz regeln wir klar und verständlich, wer zu Arbeits- und Ausbildungszwecken zu uns kommen darf und wer nicht“, heißt es im Eckpunktepapier.

Auch künftig soll geprüft werden, ob eine Qualifikation gleichwertig ist, und zwar „möglichst schnell und unkompliziert“. Dagegen soll die Beschränkung auf Engpassberufe ebenso wegfallen wie eine Vorrangprüfung, ob kein inländischer Bewerber zu finden ist. Zur Suche eines Arbeitsplatzes bekommen die Fachkräfte die Möglichkeit eines befristeten Aufenthalts; wie lange, ist noch offen. Zudem soll der Zugang zur Berufsausbildung verbessert werden. All das hält Kramer im Prinzip für richtig. Bei der Anerkennung von Ausbildungen fordert er allerdings eine Beschleunigung der Verwaltungsverfahren.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach hält es dagegen für falsch, die Positivliste von Berufen abzuschaffen, in denen Zuwanderung möglich ist. Stattdessen will sie über den Bedarf in einzelnen Branchen gemeinsam mit den Sozialpartnern entscheiden.

Auch für den Präsidenten der Handwerkskammer Region Ostbrandenburg, Wolf-Harald Krüger, ist ein Einwanderungsgesetz überfällig. Oft entsprächen aber die Qualifikationen im Ausland nicht denen deutscher Facharbeiter. Die Gefahr von Lohndumping sieht er nicht: „Wir zahlen deutlich mehr als den Mindestlohn“, sagte er unserer Zeitung. Der Zugang müsse für alle beruflich qualifizierten Fachkräfte unabhängig vom Alter sein, forderte die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg.