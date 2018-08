Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Im Rahmen einer Ausstellung zeigt die Künstlerin Sabine Liersch-Weinert ihre Arbeiten im Tierheim Falkensee. Titel ist „Tiergeschichten im Bild“.

Die Vernissage, bei der die Künstlerin persönlich anwesend sein wird, ist am 26. August von 11 bis 13 Uhr in den Räumen des Katzenhauses im Tierheim Falkensee in der Dallgower Strasse 104. Neben den bisherigen Arbeiten der Künstlerin werden auch von ihr angefertigte Bilder von Tieren im Tierheim gezeigt, u.a. die seit lange auf einen neuen Halter wartende Katze Leila und natürlich Tierheimopa Paddy, der auch auf dem Ausstellungsplakat zu sehen ist. Ein Teil der Erlöse aus dem Bilderverkauf geht an das Tierheim.

Die Ausstellung „Tiergeschichten im Bild“ kann vom 26. August bis 30. September im Rahmen der Öffnungszeiten des Tierheims, mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr, besucht werden.

Weitere Informationen auf www.rabenfederberlin.de oder www.tierheim-falkensee.de.