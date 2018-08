15 Minuten, die das Leben entscheidend verändern können

Silvia Passow

Havelland Man stelle sich vor, es gäbe die Möglichkeit, mal den Darm von innen zu betrachten. Mehr noch, ihn durchlaufen, seine Funktion verstehen, wie sieht es eigentlich da drinnen aus, wenn alles in Ordnung ist? Und wie schaut es aus, wenn sich ein Polyp eingenistet hat? Oder gar ein Tumor? Durch diesen Tunnel laufen, dem Menschen nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit schenken und der sie doch immer begleitet und wertvolle Dienste leistet.

Am Freitag, 24. August, von 10 bis 17 Uhr bietet sich die einmalige Gelegenheit, sich den Darm genauer anzusehen. „Laufend vorsorgen“ heißt die Aktion, bei der Europas größtes Darmmodell im Havelpark (Parkplatz, Nähe Eingang Pflanzen-Kölle) in Dallgow zu erkunden ist. So groß, dass es behördlich als fliegendes Bauwerk eingestuft ist. Mit der Aktion wird auf den 1. Darmkrebsvorsorgetag im Havelland aufmerksam gemacht.

Der Ex-Fußball-Profi Jimmy Hartwig ist AOK-Gesundheitsbotschafter und hat selbst drei Krebserkrankungen überstanden. Hartwig wird vor Ort sein, Fragen beantworten und erzählen, wie wichtig die Darmkrebsvorsorge sein kann. In Vergleichsgruppen konnte bestätigt werden: 50 Prozent der Patienten mit Darmkrebs ohne Vorsorgeuntersuchung verstarben, bei Patienten mit Darmkrebs, welche die Vorsorgeangebote nutzten, reduzierte sich die Todesrate deutlich auf 25 Prozent. Männer sind häufiger betroffen, aber für beide Geschlechter gilt: Von allen Krebserkrankungen liegt der Darmkrebs in seiner Häufigkeit auf Platz 2. Im Land Brandenburg erkranken jährlich 1.700 Menschen an Darmkrebs, im gesamten Bundesgebiet sind es 60.000. Für den Landkreis Havelland spricht Amtsarzt Dr. Erich Hedtke von 30 Todesfällen im vergangenen Jahr, davon 18 Männer und 12 Frauen.

In Nauen stellten sich die Akteure des 1. Darmkrebsvorsorgetages im Havelland vor. Eva Bunk Niederlassungsleiterin der AOK Nordost im Havelland, hat Zahlen dabei. 2016 nutzte nur jeder vierte Erwachsene der hier Versicherten die Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen. Nur elf Prozent ließen sich den Darm spiegeln, weitaus mehr nutzen den Test auf Blut im Stuhl. Gemeinsam mit Dr. Anja Bargfrede von der Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg, Gesundheitsdezernent Wolfgang Gall, Amtsarzt Dr. Erich Hedtke und dem Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie) und Leiter des Darmzentrums der Havelland-Klinken Dr. Stefan Lenz, möchte sie das Thema Darmkrebsvorsorge der Bevölkerung näher bringen, Hürden abbauen und zu einer Bewusstseinsbildung beitragen.

Dabei wollen die Initiatoren dort hingehen, wo die Menschen sind. Damit hat Bargfrede bereits gute Erfahrungen. Ihr Verein versteht sich als ein Netzwerk. Rund vierzig Akteure aus der onkologischen Versorgung bündeln hier ihre Kräfte und Möglichkeiten. Zur Informationsweitergabe ist sie in Kleingärten, bei den Landfrauen oder auch in Autohäusern aktiv. Auch die AOK sucht die Menschen dort auf, wo sie sich eben aufhalten, auch in Betrieben und Firmen. Die AOK hat ihre Altersvorgaben für die Darmkrebsvorsorge inzwischen gesenkt. Männer ab 40 Jahren und Frauen ab 45 Jahren haben jetzt Anspruch darauf.

Keine Angst vor

der Darmspiegelung

Die Möglichkeit, mit einem Endoskop in den Darm zu sehen, gibt es seit rund 35 Jahren. Dr. Stefan Lenz erklärt, dass die Darmspiegelung selbst etwa 15 Minuten Zeit braucht. Sie findet unter einer leichten Narkose statt, weshalb man hinterher nicht Auto fahren sollte. Auch die Vorbereitung, den Darm entleeren, damit der untersuchende Arzt auch etwas sieht, ist vergleichsweise unkompliziert und beginnt erst am Abend vor der geplanten Untersuchung. Das Endoskop, also der Schlauch, der in den Darm eingeführt wird, hat etwa den Umfang eines dickeren Kugelschreibers. Das Material ist weich und biegsam. Wird während der Untersuchung etwas Verdächtigtes, zum Beispiel ein Polyp entdeckt, wird er mittels einer Schlinge entfernt, die betroffene Stelle verödet und der Polyp im Labor untersucht. Nach zwei bis drei Tagen ist das Ergebnis da.

Lenz betont, je frühzeitiger eine Wucherung entdeckt werde, desto besser die Chancen für den Erkrankten. Die Havelland Kliniken bieten hierfür drei Darmzentren an: in Falkensee, Nauen und Rathenow. Auch niedergelassene Ärzte können konsultiert werden, eine stationäre Aufnahme ist selten nötig.

Das Darmzentrum der Havelland-Kliniken ist seit kurzem Referenzzentrum. Sollte durch die Untersuchung eine Krebserkrankung im Darm festgestellt werden, kann die Behandlung hier interdisziplinär, also vollumfänglich, weitergeführt werden. Eine Therapie endet damit nicht mit der Operation, alle weiteren, notwendigen Maßnahmen können am Standort der Havelland-Klinik durchgeführt werden.

Wer keine Vorerkrankungen hat, dem reicht die Spiegelung alle zehn Jahre. 15 Minuten, für die Gewissheit, dass im Darm alles in Ordnung ist.