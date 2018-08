Trockenheit hat deutliche Spuren auf Feldern und Wiesen hinterlassen

Silvia Passow

Havelland Wenn der Wind derzeit durch die Maisfelder im Havelland streift, knistert es leise, wie trockenes Herbstlaub, welches ein Lüftchen durch einen milden Oktobertag trägt. Nur, es ist nicht Oktober und der Mais erinnert mancherorts eher an staubiges Papyrus, steht braun und vertrocknet auf den Feldern. Die Maiskolben sind winzig, mancherorts bereits an der Pflanze hängend braun eingefärbt, nicht das, was man selber essen oder an das Vieh verfüttert wissen möchte.

Dirk Peters ist Geschäftsführer der AGRO-Farm GmbH Nauen. Hier wird überwiegend Getreide angebaut: Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, aber auch Mais und Zuckerrüben. Futtermittel für Nutztiere in der Landwirtschaft, aber auch Pferdehöfe werden von hier beliefert und der Berliner Zoo und Tierpark. Selbst der Bundesgrenzschutz kauft auf der Farm für seine Reitpferde das Futter. Mais und Zuckerrüben werden hier auch für die Produktion von Biogas, in der eigenen Anlage, angebaut und eingesetzt. In einem Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt und die Wärmeenergie landet unter anderem auch in der benachbarten Havellandklinik. Was die diesjährige Ernte angeht, hat Peters keine guten Nachrichten.

Feldfrüchte sind zu klein und vertrocknet

„Beim Grünfutter haben wir in diesem Jahr 21 bis 23 Tonnen pro Hektar geerntet. Das sind 50 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt. Von 30.000 Hektar Grünland sind 20.000 Hektar geschädigt. Das heißt, es wird keinen zweiten Schnitt mehr geben.“ Dieser zweite Schnitt wäre nötig, um die Vorräte für den Winter anzulegen. Das heißt aber auch, Hitze und Sonne haben die tragenden, also blühenden Gräser, verbrannt. Sie sähen sich nicht selber aus, daraus entstehen Folgekosten, entsprechendes Saatgut muss eingekauft und ausgebracht werden. „Die Wiesen und Weiden sind tot. Da steht höchstens noch Huflattich und Brennnessel, sonst nichts“, sagt Peters.

Die Maisernte hat bereits begonnen oder steht direkt an, ebenfalls viel zu früh. Bereits Ende Juni hatte Peters die Wintergerste eingeholt, rund drei Wochen zu früh, die Körner klein und trocken. Für die Ernte auf den Feldern der Wintergerste benötigt er sonst drei bis vier Tage. Diesmal war gerade mal ein Tag nötig. „Und beim Raps haben wir dieses Jahr weniger als eine Tonne.“ Peters fasst zusammen: „Die schlechteste Ernte aller Zeiten. Und aus dem Vorjahr haben wir keine Reserven.“ Was fehlt ist der Regen, im letzten Jahr zu viel, in diesem Jahr deutlich zu wenig.

Viehfutter versus Biogas

Johannes Funke, Geschäftsführer des havelländischen Kreisbauernverbands, kennt Landwirte, die ihre Milchkuhbestände bereits runterfahren. Konkret heißt das, die Bullen werden verkauft. Er befürchtet, die Preise auf dem Markt für Rindfleisch brechen ein. Funke hat ein Netzwerk aufgebaut, eine Futterbörse, per E-Mail-Verteiler hilft sein Verband. Wer noch Grünfutter über hat, kann sich hier melden. Das Problem: „Es ist nichts mehr da, was man verteilen könnte“, sagt Funke. Und in der Landwirtschaft wird auch längst nicht mehr alles gegessen, was auf den Feldern angebaut wird. Auch Peters betreibt auf der AGRO-Farm eine Biogasanlage. Auch die will „gefüttert“ sein. Einfach abschalten oder drosseln gehe nicht so einfach, sagt er. Es gibt Verträge, wie viel Gas zu liefern ist. Noch gebe es hier keine Konflikte, doch für die nähere Zukunft ausschließen möchte Peters das nicht.

Laut Funke sei die Lage in den landwirtschaftlichen Betrieben Brandenburgs schlecht, wenn auch nicht überall gleich schlecht. Ohne Hilfen, sagt er, werde es für die Landwirte in diesem Jahr nicht gehen. „Diese Hilfen sind zunächst einmal unglücklich und tun der Branche auch nicht gut“, sagt er. Und weiter: „Unser Antrieb ist ja eine flächendeckende, auskömmliche Landwirtschaft zu betreiben.“

Vom Acker auf die Weide geschaut

Karsten Günther vom Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg teilt mit, dass sein Verband eine Unterstützung für die Landwirte begrüßen würde. Für die Schafzüchter selbst, deren Tiere auf den vertrockneten Wiesen der Region Landschaftspflege betreiben, bringt die Trockenheit auch weitere Herausforderungen mit sich. „Wasser müssen wir ohnehin immer fahren. Das ist rund ums Jahr so, jetzt ist es nur mehr“, sagt Günther auf Nachfrage. Gerade da, wo kein Auto fahren darf, aber das Schaf seiner Arbeit, fressen, nachgeht, ist die Wasserversorgung immer mit Schwierigkeiten für den Schäfer verbunden.

Die Probleme liegen für Günther dennoch woanders. Die trockenen Gräser bieten den Schafen nicht ausreichend Nahrung. Entweder müssen die Schäfer ihre Tiere häufiger umsetzen. Das heißt, öfter die Zäune versetzen, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Oder das Areal muss größer gewählt werden. Was leicht klingt, ist ein Problem, denn auf größerer Fläche sind die Herdenschutzhunde überfordert. Es müssten mehr Hunde die Herde hüten, um auch wirklich präsent zu sein. „Die Anschaffung eines Herdenschutzhundes wird zu 100 Prozent gefördert“, sagt Günther. „Auf dem Unterhalt, Futter, Tierarztkosten und dem Altenteil, bleibt der Schäfer sitzen.“ Günther wünscht sich insgesamt mehr Geld für den Herdenschutz, auch ohne Dürre. „Schafhaltung ist gelebter Naturschutz. Und eine Herde, die einmal aufgegeben wurde, ist weg, für immer.“