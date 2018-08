Ordentlich Kondition getankt

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Mit viel Elan haben die Handballer des 1. SV Eberswalde selbst bei brütender Hitze ihre Saisonvorbereitung durchgeführt. Gut gerüstet, mit bislang einem Neuzugang, wollen sie in die Verbandsliga-Saison starten.

Über 30 Grad im Schatten draußen, im aufgeheizten Hangar 3 in Werneuchen vielleicht sogar noch ein paar Grad mehr, und knapp 20 Handballer des 1. SV Eberswalde schinden sich den ganzen Tag. „Das Trainingslager hier hat eigentlich schon Tradition. Zwar waren wir in den letzten Jahren nicht mehr hier, aber ich denke, es ist sportlich wichtig und für den Teamgeist der Mannschaft sogar unabdingbar“, erklärte Heiko Kallies. Zusammen mit Michael Wolff und Steffen Schnelle bildet er wie im vorigen Jahr das Trainerduo. „Das hat gut geklappt, warum sollten wir was ändern? Wir verstehen uns gut und teilen uns die Aufgaben, ohne dass da jemand einen speziellen Bereich abdeckt“, sagte Kallies.

Viel Kondition stand in den ersten Tagen der Vorbereitung auf dem Programm der Eberswalder. Sicherlich sehr wichtig, wenn man die Bilanz der Spiele der vorigen Saison verfolgt. Da wurde oftmals gerade noch in der Schlussphase der Begegnungen Punkte oder gar Siege verschenkt. Ob dies jedoch der jugendlichen Unbedarftheit, fehlender Kondition oder beidem in Kombination zuzuschreiben war, dass wird wohl ein Geheimnis bleiben. Fakt ist, das soll so nicht wieder passieren.

„Ich denke, die Spieler sind in dem Jahr gereift. Dazu jetzt noch eine ordentliche Vorbereitung, dann ist mir für die Saison nicht bange“, sagte Jürgen Müller, Eberswalder Handball-Urgestein. 75 Jahre jung ist er geworden, bleibt weiterhin agiler Betreuer der zweiten Vertretung und freut sich darauf, dass es mit dem Eberswalder Handball wieder aufwärts geht: „ Wir sind auf einem guten Weg.“

Die Vorbereitung bestritten beide Mannschaften zusammen. Am Ende soll der 25er-Kader dann in die beiden Teams aufgesplittet werden. Wobei der Übergang fließend ist, im Laufe der Saison können sich die Positionen in den Teams verändern.

Bisher haben die Eberswalder nur einen Neuzugang vermelden können. Aber dafür einen Hochkaräter. Sebastian Schaer kommt von Landesligist Templiner SV Lok nach Eberswalde. „Ich wurde gefragt und da ich hier sehr viel Potential sehe, habe ich mich dem SVE angeschlossen“, erklärte der 25-jährige Templiner. In der Landesliga Nord wurde er in der abgelaufenen Saison mit 161 Toren in 22 Saisonspielen (entspricht einem Durchschnitt von 7,32 Treffern pro Spiel) zweitbester Torschütze. Auf die Frage, ob er denn in dieser Saison wieder so erfolgreich sein kann, antwortete er: „Eigentlich will ich da noch ein paar draufpacken.“ In der Sportschule bei Fortuna Neubrandenburg hat er das Handballspielen gelernt und in der Ostsee-Spreeliga hat er bei den Männern erste Erfahrungen sammeln können. Verletzungen warfen ihn zurück, doch jetzt will er in Eberswalde wieder angreifen. „Mein Wunsch wäre, mit Eberswalde mal gegen Neubrandenburg zu spielen“, sagte Schaer. „Und natürlich zu gewinnen“, fügte er schnell lachend hinzu. Im Landespokal wäre ein Aufeinandertreffen vielleicht schon bald möglich, aber im normalen Ligaalltag müsste es der SVE schon bis in die Ostsee-Spreeliga schaffen.

Im Landespokal wird es der Eberswalder Neuzugang zumindest mit einem anderen ehemaligen Verein zu tun bekommen. Am 25. August empfängt Templin neben dem SVE noch den Grünheider SV. Der Pokal ist den Barnimern nicht so wichtig, kann man bei Gesprächen heraushören, die Meisterschaft steht ganz klar im Fokus.

Und um da bestehen zu können, hat sich das Trainerteam eine Menge einfallen lassen. So wurden verschiedene taktische Aufstellungen in der Vorbereitung einstudiert und auch zwei Deckungsvarianten. „Den Schwerpunkt wird natürlich unsere 6:0-Deckung bilden. Aber darüber hinaus wollen wir bei Bedarf auch schnell auf eine 3:2:1-Variante umstellen können und so auf Spielsituationen reagieren“, erklärte Kallies.

Eigentlich sollte die Saison mit einem Knaller, einem Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten Oranienburger HC am Sonntag beginnen. Das musste aber wegen der gesperrten Westend-Halle abgesagt werden.

Nun wird beim 1. SV Eberswalde die Saison offiziell am ersten Heimspieltag am 8. September eröffnet. Dafür will sich die Mannschaft außer über einen Sieg gegen den SV Blau-Weiß Wusterwitz mit einigen Überraschungen bei den Fans bedanken. Verzichten müssen die Zuschauer in dieser Saison größtenteils auf die Spiele der beiden Männermannschaften hintereinander. So sieht es der Spielplan vor. Doch dafür soll dann der Nachwuchs die Chance erhalten, direkt vor den Männern spielen zu können.