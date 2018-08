Kanadier verstärkt Klosterfelde

Dirk Schaal

Klosterfelde (MOZ) Mit dem Neuzugang des Kanadiers Barsalona Matteo sind bei Fußball-Brandenburgligisten Union Klosterfelde die Saisonplanungen vorerst abgeschlossen.

Beim Testspiel gegen den FC Strausberg fiel Union Klosterfelde ein Gastspieler beim Fußball-Oberligisten auf. „Ich hatte mit den Strausbergern vereinbart, wenn er es dort nicht in das Team schafft, soll er sich bei uns melden“, erklärte Union-Coach Gerd Pröger.

Einige Trainingseinheiten hat der 25-jährige Kanadier nun beim Brandenburgligisten absolviert – und einen Vertrag bekommen. „Er hat in jedem Fall das zeug dazu, es in die Stammelf zu schaffen. Er ist im defensiven Mittelfeld sowie in allen Positionen der Viererkette einsetzbar“, erklärte Pröger.

Seit November letzten Jahres ist Matteo in Deutschland und spricht schon einigermaßen gut die Landessprache. „Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler und passt auch charakterlich prima ins Team“, berichtete Pröger.

Im Landespokal am Sonnabend beim FSV Brieske/Senftenberg wird der Kanadier noch nicht für die Klosterfelder auflaufen können. Noch hat er keine Freigabe vom kanadischen Verband bekommen. Doch mit dem Okay rechnen die Unioner noch vor dem Saisonauftakt am nächsten Freitagabend gegen Preussen Eberswalde. (dl)