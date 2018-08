Sommerspektakel zum Saisonauftakt

Michel Nowak

Grünheide Mit einer sommerlich-lockeren Vorstellungsrunde an der Löcknitzhalle sind die Handballer des Grünheider SV offiziell in die Saison 2018/19 gestartet. Anschließend gewann die erste Männermannschaft ein internes Trainingsspiel gegen die Zweite deutlich mit 38:20.

Handball ist ja eigentlich eine Hallensportart. Die Saisoneröffnung mit den mehr als 200 Aktiven des Grünheider SV fand bei den andauernden sommerlichen Temperaturen am Donnerstagabend aber vor der Halle statt.

Den Anfang machten die jüngsten im Spielbetrieb antretenden Mannschaften. Trainerin der neun- und zehnjährigenE-Jugend-Handballer bleibt Susi Warnst. Unterstützt wird dieSektionsleiterin von Johannes Kühn, selbst in der zweiten Männermannschaft aktiv. Beide sind auch für die elf- und zwölfjährige D-Jugend verantwortlich.

Moderatorin Juliane Diederitz stellte anschließend die gleichaltrigen Mädchen von Trainerin Lisa Hettler vor. Für alle ging es danach gleich weiter zum Fotoshooting: Werner Herzog machte in bewährter Manier die Mannschaftsbilder unter anderem für den Internetauftritt des Vereins.

Und der Fotograf hatte gut zu tun. Denn es folgten weitere Jugend-Teams. So die von Jörg Oswald trainierte Oberliga-C-Jugend. Die 13- und 14-Jährigen absolvieren in der Saisonvorbereitung noch ein Turnier bei der OSF Berlin. Bei den 15- und 16-Jährigen schickt der GSV gleich zwei Mannschaften in Rennen: Die B-I von Dennis Sutterer spielt in der Brandenburgliga, die Zweite mit dem neuen Trainer Jannis König im Kreis.

Auch die jungen Damen der Jugend B haben eine neue Trainerin. Katharina Liebe ist jetzt mit Sven Gerlach für die Nachwuchs-Handballerinnen verantwortlich. Für die durchweg ehrenamtlichen Übungsleiter gab es übrigens kleine Dankeschön-Gutscheine für das Grünheider Restaurant „Heydewirt“.

Im Verlauf des Nachmittags und Abends glich der Saisonauftakt zunehmend einem großen Wiedersehen nach den Sommerferien. Für die zweite Frauenmannschaft blieb es allerdings bei einem kurzen Treffen: Sie machte sich auf den Weg nach Beeskow zu einem Testspiel gegen Süd-Verbandsligist Rot-Weiß Friedland, das die Gastgeberinnen 19:14 gewannen.

Tags zuvor hatte die erste Mannschaft der Grünheiderinnen im Training gegen den Berliner Verbandsligisten TuSHellersdorf 19:19-unentschieden gespielt. Vor dem Saisonstart in der Verbandsliga Nord folgen noch eine Turnierteilnahme sowie ein Trainingslager an der Ostsee. Das Trainer-Gespann Roman Hawlitzky und Ronald Rochow begrüßte bei der Saisoneröffnung mehrere Neuzugänge, darunter auch ehemalige Spielerinnen wie Tanita Teske.

Die Männer des Vereins präsentierten sich gewohnt zahlreich. Während die dritte Mannschaft wieder in der Landesliga startet, liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Grünheider SV II und Trainer Ronny Winkler. Der Aufsteiger will sich in der Brandenburgliga behaupten,kam – quasi als teambildende Maßnahme – gerade von einem dreitägigen Mallorca-Ausflug zurück. Schließlich stellte sich auch das Oberliga-Team mit dem neuen Trainer-Gespann Dirk Köhler und Frank Morawetz erstmals einer größeren Öffentlichkeit vor – auch hier inklusive Mannschaftsbild. Mit dabei waren auch die drei Neuen: Marc Hiesener und Marcel Otto (kamen von der TSG Lübbenau) sowie Torhüter Danny Alpers (SV Brandenburg-West). Für den Viertligisten steht am Wochenende eine Turnierteilnahme in Hoyerswerda auf dem Plan.

Während anschließend die Helfer wie Susi Warnst, Kersten Lukas und Thorsten Scheerer an Grill und Tresen gut beschäftigt waren, absolvierten BB- und Oberliga-Team vor gut gefüllten Rängen in der Löcknitzhalle ein internes Trainingsspiel. Beide probierten verschiedene Spielzüge und -situationen aus, das am Ende zweitrangige Ergebnis lautete 38:20 (21:9) für die Erste.

Alles in allem war das Grünheider Sommerspektakel ein gelungener Auftakt für die neue Handball-Saison, die in einer Woche mit der 1. Runde im Landespokal beginnt.