Peter Heibuch ist heiß auf die Meisterschaft

Roland Hanke

Neu Zittau (MOZ) Motorboot-Rennfahrer Peter Heibuch aus Neu Zittau freut sich auf sein Heimspiel am Wochenende auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau. Kein Wunder, denn es steht die dritte und damit entscheidende Veranstaltung der Internationalen Deutschen Meisterschaft in der Formel R 1000 auf dem Programm. Und der 63-Jährige führt die Wertung mit einem Vorsprung von 133 Punkten auf Verfolger Patrick Zdralek aus Oberursel an.

„Wenn alles gut läuft, sollte es mit dem Titel klappen“, sagt Heibuch, der nach seinem dritten Platz in Lettland auch in der Europameisterschaft vorn mitmischt. Vor den letzten zwei Läufen rangiert er auf EM-Platz 2. „Doch da geht es erst im September weiter. Jetzt gilt meine volle Konzentration dem Wochen-ende in Grünau.“

An sein Heimspiel im vergangenen Jahr auf der Regatta-strecke hat er indes keine guten Erinnerungen. „Da hat mir in der ersten Runde in voller Fahrt ein Stück Treibholz ein Loch ins Boot geschlagen. Ich konnte mich gerade noch zu einem Steg retten“, sagt der Neu Zittauer und fügt an: „Das soll mir diesmal nicht passieren. Ich will aufs Treppchen kommen.“

Dafür hat er den gesamten Winter über am Boot gebaut, um alles bestens vorbereitet zu haben. Mit einem Sieg und einem zweiten Platz hat sich das in der deutschen Meisterschaft genauso gelohnt wie in der EM.

Und der mehrmalige Deutsche und Europameister hat auch wieder an seinen Motoren getüftelt. „Ich habe in dieser Saison mal das Potenzial des Suzuki-Motors getestet, aber zuletzt in Lettland wieder den Yamaha-Motor eingesetzt“, erklärt Heibuch. Das mehr als 170 PS starke Aggregat wird sein Boot auch auf dem Berliner Kurs antreiben.

Übrigens feiert die Veranstaltung in Grünau Jubiläum. Der ADAC Berlin-Brandenburg richtet dort zum 25. Mal sein Internationales Motorbootrennen aus, bei dem unter anderem auch die Formel 4 und 5 dabei sind. Für Peter Heibuch geht es am Sonnabend, ab 13.30 Uhr, mit dem Training los. Sonntag, 10 Uhr, startet sein erster von drei Wertungsläufen.