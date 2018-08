Kreisliga Ü40

Roland Hanke

Hangelsberg (MOZ) Die Alt-Senioren-Fußballer gehen mit 13 Mannschaften – eine mehr als in der vorigen Saison – in die neue Kreisliga-Spielzeit. Während sich die zuvor eigenständigen Teams von Eintracht Reichenwalde und SSV Fürstenwalde zu einer Spielgemeinschaft zusammenfanden, sind die SG Rot-Weiß Neuenhagen aus Märkisch-Oderland und Germania Schöneiche II auf der Staffeltagung im Vereinsheim der SG Hangelsberg als neue Mannschaften begrüßt worden.

Bei der Auswertung der abgelaufenen Spielzeit verwies Staffelleiter Klaus Burisch darauf, dass es mit dem FV Erkner und Eintracht Reichenwalde ein Duo gab, das ohne eine einzige Verwarnungs-Karte die Fair-Play-Wertung gewonnen hat. In der Kreisliga war es ähnlich eng, da setzte sich Blau-Weiß Briesen dank des deutlich besseren Torverhältnisses vor dem SSV Fürstenwalde (beide je zehn Siege und eine Niederlage) als Meister durch.

Auch in der am 31. August beginnenden neuen Punktspiel-saison – der 1. Spieltag streckt sich bis zum 7. September – wird wieder in einer einfachen Runde um die Meisterschaft gespielt. Im Kreispokal, der vom 24. bis 26. August mit dem Achtelfinale startet, agiert die Ü 40 wie gehabt mit Hin- und Rückspielen. Titelverteidiger sind auch hier die Briesener Oldies.

„Sollte es in Pokal- oder Entscheidungsspielen zwischen zwei Mannschaften ausgeglichenstehen, folgt ohne Verlängerung gleich das Neunmeterschießen“, erläuterte Burisch. Gespielt wird bei der Ü 40 generell auf Klein-feld mit den entsprechenden Regeln. Die Spielzeit beträgt zweimal 30 Minuten, die Mannschaftsstärke ein Torwart und sechs Feldspieler. (RH)