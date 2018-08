Mauerlauf für Gerd Teichert ein Renner

Gerd Teichert

Berlin/Seelow Bereits zum dritten Mal hat der Seelower Gerd Teichert am Berliner Mauerweglauf teilgenommen. Seit 2011 erinnert dieser Ultra-Lauf an die Opfer, die es an der Grenze zwischen der DDR und West-Berlin gab. Diese Grenze teilte die Stadt von 1961 bis 1989.

Diesmal war es das Jüngste, der damals zehnjährige Jörg Hartmann. Er spielte mit seinem 13-jährigen Freund Lothar Schleusener nach Einbruch der Dunkelheit im Grenzgebiet im Berliner Stadtbezirk Treptow. Ein Grenzsoldat sah nur sich bewegende Schatten und schoss.

Die Strecke führt auf den ehemaligen Grenzstreifen entlang, das sind etwas mehr als 161,9 Kilometer, rund um das westliche Berlin. Um 6 Uhr begann im Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg für Gerd Teichert von der TSG Seelow und seine Lauffreunde Mark Becker (Berlin) und Thomas Paschy (Fürstenwalde) der Non-Stop-Lauf.

Zügig ging es vorbei am Reichstag und dem Brandenburger Tor durch das geöffnete „Asisi Panorama“ (ein riesiges 3-D-Bild zum geteilten Berlin), weiter zur East-Side-Gallery, durch Kreuzberg bis zur Gedenkstätte von Jörg Hartmann. Hier legten die Läufer mitgebrachtes Spielzeug ab, das einem wohltätigen Zweck zugeführt wird. Es gab keinen Sportler, der ohne Spielzeug lief.

Ab dem Versorgungspunkt neun bei Kilometer 59 waren angemeldete Fahrradbegleitungen erlaubt. Den Trinkrucksack ablegen zu können, brachte Erleiterung – zwei Kilogramm Last weniger. Über die Glienicker Brücke ging es zum Brauhaus Meierei, wo es als Sportlergetränk hausgemachtes Bier gab. Einmal um das Wasser gelaufen, und schon kam Schloss Sacrow in Sicht. Nun ging es Richtung Norden nach Spandau.

Am VP 16 bei Kilometer 103 warteten zwei weitere Läufer, die außerhalb der Wertung mitliefen. Schließlich wollten um Mitternacht alle Mark Becker zum Geburtstag gratulieren. Exakt um Mitternacht erreichten die Läufer den Versorgungspunkt 20 bei Kilometer 128. Die Zeit für ein Geburtstagsständchen und ein Schluck Sekt auf das Geburtstagskind war natürlich eingeplant.

Um 5.01 Uhr überquerte das Trio gemeinsam nach 23 Stunden die Ziellinie im Jahn-Sportpark. Die Ehefrauen empfingen ihre „Helden“. Von den 397 gestarteten Einzelläufern kamen 324 ins Ziel. Übrigens, der Sieger aus Japan benötigte 13 Stunden und 17 Minuten.

Die Finisher-Medaillen wurden von Rainer Eppelmann und der ehemaligen Klassenlehrerin des Maueropfers Jörg Hartmann übergeben. Für Läufer, die die Strecke unter 24 Stunden absolvierten, gab es zusätzlich eine Buckle (Gürtelschnalle) nach amerikanischem Vorbild.

Am 31. August findet der Rennsteig-Non-Stop-Lauf statt. Es geht über 168 Kilometer und 3200 Höhenmeter. Natürlich hat sich das Team, dass sich „Die 3“ nennt, wieder angemeldet.