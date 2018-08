Hinter Kerkow gelingt wichtiger Vorstoß

Stefan Hildebrand

Am 12 113 Teilnehmer haben die 70-Kilometer-Distanz der 17. offenen Uckermärkischen Meisterschaften im Straßenradsport absolviert. Die Zahl der Starter aus der unmittelbaren Region hielt sich erneut in Grenzen. Der Gewinner, der etwas länger als anderthalb Stunden unterwegs war, kam aus der Hauptstadt.

Als wenn die Veranstalter das schöne Wetter gepachtet hätten, gab es auch diesmal wieder hervorragende Bedingungen. Lagen die Temperaturen in den Tagen zuvor noch bei über 35 Grad, brachte der Renntag einen leicht bewölkten, trockenen Sommertag mit leicht böigem Wind und „nur“ etwa 25 Grad. 113 Radsportler nahmen schließlich in zwei Startgruppen in Schönow das Rennen über 70 Kilometer durch weite Teile der östlichen Uckermark auf.

Die Teilnehmer kamen aus Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, aber sogar auch aus Irland, England und dem Nachbarland Polen. Wie auch im vergangenen Jahr hatten sich dagegen wieder nur sehr wenige Uckermärker und Barnimer angemeldet. Die Frage nach dem „Warum?“ (sogar Rennen in Berlin und Hamburg sind mitunter durch Uckermärker besser besetzt als die praktisch vor der eigenen Haustür), konnte niemand schlüssig beantworten. Es wurden aber der wirklich hohe Leistungsanspruch des Schönower Rennens sowie Unfälle in der Vergangenheit als mögliche Gründe vermutet. Der Veranstalter hofft nun erneut für 2019, dass dann auch die Sonderpokale „Bester Uckermärker“ und „Bestes Team Uckermark“ vergeben werden können, wofür aber eine Mindest-Teilnehmerzahl von sieben vorgegeben ist.

Radsportler, die zum ersten Mal bei den Meisterschaften starteten, waren von der abwechslungsreichen, hügelig-anspruchsvollen Strecke begeistert und wollen im nächsten Jahr erneut anreisen. Der Veranstalter will dann auch einige Änderungen zum Rennen vornehmen, sodass mehr Interesse geweckt und das Rennen auch für Zuschauer interessanter wird.

Das Championat selbst wurde diesmal in zwei Gruppen gestartet: Zuerst setzten sich Männer, Junioren und Senioren 2 und 3 in Richtung Jamikow in Bewegung, wenige Minuten später folgten alle anderen Klassen. Durch diese Trennung wurde erreicht, dass es in der engen Passage im Nachbardorf Jamikow zu keinem Unfall kam. Zudem waren auch in diesem Jahr wieder Schiedsrichter vom BDR-Brandenburg dabei, die das Feld begleiteten und für die Einhaltung der Wettkampfbestimmungen sorgten.

Das Hauptfeld fuhr sehr dicht zusammen bis zur Auffahrt zur B166 – hier setzte sich die erste Dreiergruppe ab, wurde aber vor Zichow wieder eingefangen. Bis Kerkow gab es danach immer wieder vereinzelte Ausreißer-Gruppen, obwohl (trotz Gegenwindes) ein hohes Tempo gefahren wurde. Kurz vor Kerkow versuchten fünf Radsportler, der Konkurrenz zu entkommen – das klappte: Bis Mürow war ein Abstand von 300 Metern herausgefahren. Im Hauptfeld war man sich wohl nicht einig, die Verfolgung aufzunehmen, sodass der Vorsprung immer weiter wuchs und die Gruppe nicht mehr eingeholt wurde.

Den Jamikower Berg fuhr die Spitzengruppe noch gemeinsam hoch. Erst kurz vor dem Ziel kam es zur Sprintentscheidung, die der Berliner Johannes Moritz vor dem Potsdamer Denny Schewe und Matthias Lechler aus Kloster Lehnin nach einer Gesamtfahrzeit von 1:37:16 h für sich entschied. Drei Sekunden später überquerten die übrigen zwei Fahrer der Spitzengruppe die Ziellinie, das Hauptfeld folgte etwa eine Minute später. Kopf an Kopf erreichten nach gut 1:50 Stunden die beiden besten Uckermärker (Martin Schröder, Eckhard Kurth) das Ziel.

Erneut gingen die Resultate des Rennens auch wieder in die Wertung des sogenannten MOL-Cups ein. Für das Gelingen des sportlich anspruchsvollen Rennens dankte der gastgebende Schönower SV abschließend vielen Beteiligten. Die gesamte Organisation war nur durch den Einsatz vieler Freiwilliger für Anmel-­dung, Auswertung (Olaf Nagel vom Cyclestores), Verpflegung, Streckenposten, Begleitfahrzeuge und Gerüstbau (Zielbogen) möglich. Rettungssanitäter und Kameraden der Feuerwehr waren wie immer zuverlässig im Einsatz, ein Polizeiteam sorgte für die sehr gute Führung und Absperrung der Rennstrecke, die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt des Landkreises klappte einwandfrei. Nur durch eine sehr gute Zusammenarbeit aller kann man so eine Veranstaltung erfolgreich durchführen.