Sonntäglicher Morgenlauf erlassen

Kevin Wilke

Strausberg/Pinnow Am vergangenen Wochenende verlebte ein Mix aus erster und zweiter Mannschaft sowie drei Nachwuchsspielern des SV Pinnow ein abwechslungsreiches Fußball-Trainingslager im Sport- und Erholungspark Strausberg.

Erstmals starteten fast alle Akteure erst in den frühen Nachmittagsstunden Richtung Märkisch-Oderland (sonst waren einige Akteure schon früh angereist). Der gemeinsame Start sorgte für ein gleichmäßiges Belastungs-­level bei allen Aktiven, was sich positiv auf die Trainingseinheiten auswirkte. So ging es fast vollständig erstmalig auf den Platz und Coach David Schrödter heizte allen Kickern gleich mächtig ein. Belastung und Ballübungen wurden immer wieder kombiniert und gut angenommen.

Nach der ersten Einheit ging es an das Beziehen der Zimmer, beim Abendbrot gab es die Stärkung für die Abendeinheit, denn ab 20 Uhr ließ Coach Schrödter erneut antreten und legte in Sachen Fitness noch eine Schippe drauf. Trotz der Anstrengungen war im Abschlussspiel mächtig Feuer drin. Die einsetzende Dunkelheit beendete den ersten Trainingstag gegen 21.45 Uhr und der gemütliche Teil begann.

Der Sonnabend stand gänzlich im Zeichen des Wettkampfgedankens. Eingeteilt in drei Gruppen, wurden über den Tag verteilt Übungen gegeneinander durchgeführt. Dies begann bereits beim morgendlichen Lauf. Jeder Spieler absolvierte seine Runde mit einem Becher voller Wasser. Keiner wusste jedoch, worauf es im Nachhinein ankommen sollte. Da auch die Gruppen erst danach bekanntgegeben wurden, konnte jegliche Taktik über Bord geworfen werden – die Kicker mussten sich komplett auf sich selbst konzentrieren.

In der Folge wurden die Vormittags- und die Abendeinheit zu weiteren Wettkämpfen genutzt. Hier ging es im 10 gegen 5, beim Hindernislauf und Jonglieren sportlich zur Sache. Aber auch der Kopf war gefragt, denn jeder musste bei einer Pantomime sein Können beweisen. Den Abschluss bildete eine lange Torschusseinheit, bei der die Keeper mächtig ins Schwitzen kamen.

Aufgrund der Hitze hatten die Spieler am Nachmittag frei und konnten sich am See erholen und abkühlen. In den letzten Trainingslagern war dieser Termin für ein Testspiel genutzt worden, was aber leider selten zum gewünschten Erfolg führte und daher einer Entspannungseinheit wich. Am zweiten Abend sah „das Protokoll“ sonst immer eine Gruppenaufgabe vor. Hierauf wurde auch bewusst verzichtet, sodass beim Grillen die zurückliegenden Einheiten ausgewertet werden konnten.

Am Sonntag gab es dann die nächste Überraschung: Der Morgenlauf wurde vom Coach höchstpersönlich gestrichen, sodass sich alle eine Stunde mehr Schlaf gönnen konnten. Um 10 Uhr stand das letzte Training an, das zunächst eine Gruppenübung bereithielt. Die Aufgabe bestand für das gesamte Team darin, einen fiktiven Fluss zu überqueren und dabei den Boden nicht mit dem Körper zu berühren. Zur Hilfe konnte jeder nur ein Blatt Papier nehmen. Der Applaus war groß, nachdem die Gruppe die Aufgabe im ersten Anlauf nach knapp 20 Minuten bewältigt hatte. Abgerundet wurde das Programm des Schlusstages mit Fußballtennis und im 4-gegen-4-Spiel, dem noch Mittagsessen und die Auswertung des Trainingslagers inklusive des Teamwettbewerbes vom Sonnabend folgten.

Alle zeigten sich zufrieden mit dem Gezeigten, David Schrödter zog ein positives Fazit.

Dabei waren: David Schrödter, Henry Konitzer (als Betreuer); Kevin Wiesner, Patrick Höfert, Jan Hermann, Tom Schartow, Lukas Theel, Kevin Langbecker, Marcel Meißner, Kristof Konitzer, Tino Graunke, Elia Rosrodowski, Tom Schwertner, Robert Koch, Fabian Krüger, Timmy Hintze, Justin Deutschland, Kevin Wilke und Jonas Kriese