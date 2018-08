FSV Dynamo auf einem guten Weg

Dirk Liedtke

Fünfeichen Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat ein Testspiel beim Ostbrandenburgligisten VfB Fünfeichen mit 3:0 (3:0) gewonnen. Von Beginn an machten die Gäste Druck. Die VfB-Elf hatte Mühe, sich aus der Umklammerung zu befreien. Ausdruck der Überlegenheit waren zwei frühe Tore durch Maik Frühauf und Christian Wulff.

Danach ließen die Dynamos in der Chancenverwertung die Konzentration vermissen. Da sich im Spielaufbau einige Fehler einschlichen, hatten auch die Gastgeber zwei gute Einschussmöglichkeiten. In der 44. Minute zahlte sich dann aber die spielerische Überlegenheit der Gäste wieder aus und Daniel Friedrich erzielte nach schöner Kombination durchs Zentrum das 3:0. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselten die Gäste reichlich durch und Robert Glaser hatte in ganz kurzer Folge zweimal die Möglichkeit das Resultat hochzuschrauben. Danach brach Schiedsrichter Nico Leschke die Partie wegen eines nahenden Gewitters ab. „Einzig die Chancenverwertung und das Umschaltverhalten in der Defensive muss etwas besser werden, ansonsten war es ein sehr gelungener Auftritt“, sagte Dynamo-Trainer Dietmar Brauer. (dli)

VfB Fünfeichen: Benjamin Jank – Nico Teuber, Niclas Panke (Lukas Scheufel), Yves Wienke, Marco Hebner, Peter Kuchel, Marc Böhme, Tobias Geiger, Sebastian Ewert, Tommy Jansch (Toni Lüdke), Benny Krens

FSV Dynamo: Dietrich Lichtner – Benjamin Bartz, Yvan Ghilslain, Konstantin Klippenstein, Eddi Hantelmann (Toni Seelig), Oliver Weniger (Robert Glaser) Christian Wulff (Tom Nolten), Nayeb Fatahi (Bagher Niazi), Maik Frühauf, Steven Frühauf (Nico Urbansky), Daniel FriedrichTore: 0:1 Maik Frühauf (2.), 0:2 Christian Wulff (7.), 0:3 Daniel Friedrich (44.) – Schiedsrichter: Nico Leschke (Neuzelle) – Zuschauer: 55