Mitgefiebert, mitgelitten, mitgefreut

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor einer Woche füllten 60 000 Zuschauer das Olympiastadion in Berlin zur Abendveranstaltung der Leichtathletik-Europameisterschaften. Wie Frankfurter Kampfrichter, Volonteers und Zuschauer diesen emotionalen Abend und andere Wettkampftage erlebten, schrieb auf.

Hagen Zierold (Marshall im Bereich der Innenraumkontrolle):

Zu meinen positiven Eindrücken zählen hauptsächlich die Kontakte mit den Sportlern im Zielbereich, zum Beispiel mit Gesa Krause nach ihrem Vorlauf über 3000 Meter Hindernis. Da habe ich sie als eine sehr aufgeschlossene und freundliche Sportlerin kennengelernt, die mir jede anfängliche Scheu vor der Begegnung sofort genommen hat.

Auch dass man Kampfrichter aus den anderen Bundesländern sowie Helfer wie die Volonteers und Medicals bei deren Arbeit und das Zusammenspiel aller Freiwilliger so hautnah erleben konnte, hinterließ bleibende Eindrücke. Die Atmosphäre während der EM war insgesamt sehr friedlich und entspannend. Leider haben einige schlechte organisatorisch-technische Absprachen den Gesamteindruck etwas nach unten gedrückt.

Virginia Wolf-Albrecht (Volonteer bei den Straßenwettbewerben):

Die EM habe ich ruhiger, ausgeglichener und friedvoller erlebt als die Berlin-Marathons, wo ich seit Jahren Volonteer bin. Emotional wirkte alles sehr locker, selbst die Sportler. Die Belastung, viele Stunden stehen zu müssen, habe ich nicht so empfunden. Das hat auch die Stimmung durch die Zuschauer gebracht. Andere Volonteers meinten, wenn das so gut klappt, kann es bald wieder eine EM geben.

Karsten Bechly (Obmann im Kampfgericht Wurf 1):

Für mich bleibt wichtig, dass alle Kampfrichter in meinem überwiegend jungen Team versucht haben, ihr Bestes zu geben trotz einiger organisatorischer Probleme. Wir hatten ein gemeinsames Ziel: Eine tolle EM für die Sportler und in der Außenwirkung auszurichten. Alle waren begeistert dabei und haben auch den Spaß mitgenommen.

Ich hoffe, dass ich den jungen Leuten von meinen Erfahrungen etwas mitgeben konnte. Es hat mich gefreut, dass sie ähnlich empfunden haben wie ich bei meinem ersten internationalen Einsatz zur WM 2009 – dieses große Staunen, im Infield eingesetzt zu sein. Und wie sie selbstbewusster und ruhiger wurden trotz der bis zu 60 000 Zuschauer, war beeindruckend.

Sehr mitgelitten habe ich, als Christoph Harting und Piotr Malachowski, die ich von mehreren Wettkämpfen kenne, ihre Diskus-Qualifizierung ohne gültigen Versuch beendeten. Und es war zu spüren, unter welch enormem Druck Robert Harting stand.

Die schwerste Entscheidung war für mich im Diskus-Finale der Frauen, den fünften Versuch von Sandra Perkovic gültig zu geben. Die Kroatin hatte ihn mit Ablauf der Versuchszeit begonnen, das war knapp, aber regelkonform. Mit ihrer Weite war der Sieg für Nadine Müller weg. Aber als Kampfrichter bleiben wir neutral, auch wenn wir noch so mitfiebern.

Gefreut hat mich, dass sich die ehemalige Weitsprung-Weltmeisterin Heike Drechsler, die als Kampfrichter im Weitsprung eingesetzt war, öffentlich zur unberechtigten Kritik an den Kampfrichtern geäußert hat. Und persönlich war es schön, dass wir als Familie im Einsatz waren. Sehr stolz war ich auf unseren Sohn Tim, der als Nullpunktfixierer in einem anderen Wurf-Kampfgericht das übernommen hat, was ich ihm vorgelebt habe.

Horst Otto (Kampfrichter beim Gehen und Marathon):

Die Atmosphäre auf der Straße war überwältigend mit dem Nationalitätengewimmel der Zuschauer und der Nähe zu den Sportlern. Wir hatten am letzten Abend mit dem Athletenbetreuer und dem Verbandschef der Norweger noch eine bewegende Begegnung. Sie kamen auf uns zu und bedankten sich für die tollen Europameisterschaften. Sie mahnten aber auch, das Olympiastadion nicht zu einem Fußballstadion umzubauen, dann wäre die internationale Leichtathletik in Deutschland tot. In Norwegen habe man diese Erfahrung machen müssen: Wenn Fußballvereine die Stadien umbauen, ist kein Platz mehr für Leichtathletik.

Clara Bechly (Mitarbeiterin im Callroom):

Ich kannte einige Athleten, aber sie im Callroom zum Aufruf zu erleben, war eine sehr interessante neue Erfahrung. Der spätere Europameister im Stabhochsprung, Armand Duplantis, war sehr locker. Da hat man auch gemerkt, dass er noch sehr jung ist. Auch unsere Sprinterin Gina Lückenkemper war locker drauf, aber man hat gespürt, wenn sie sich konzentrieren wollte.

Die Arbeit war neu für mich, den Callrooms gibt es ja erst ab Deutschen Meisterschaften. Wir mussten zum Beispiel darauf achten, dass auf der Kleidung nur die Werbung des festgelegten nationalen Sponsors zu sehen war, andere musste abgeklebt werden. Außerdem durften selbst eigene Staffelstäbe nicht mit ins Stadion genommen werden. Da gab es schon mal Diskussionen. Verständigt haben wir uns auf Englisch, wer das nicht verstand, für den haben wir auch schon mal etwas aufgemalt.

Olav Senger (war mit seiner Frau Marion Zuschauer der Sonnabend-Wettbewerbe):

Wir waren begeistert und haben bei der tollen Stimmung mitgemacht. Es war, als wenn das Klatschen ständig von einem zum anderen Sportler übergeht – drei Stunden lang nur klatschen.

Gigantisch war der Moment, als unser Hochspringer Mateusz Przybylko seine letzte Höhe geschafft hatte und alle Zuschauer begeistert aufgesprungen sind und geschrien haben, weil er damit Europameister war.