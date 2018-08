Brandenburg kommt in Bewegung

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Sich an der frischen Luft zu bewegen, gehört für immer mehr sportbegeisterte Brandenburger zum Alltag. Egal ob beim Joggen oder Nordic Walking, Radfahren, Schwimmen oder Fitnesstraining – Parks, Wiesen, Straßen und Seen werden zunehmend für Sport- und Bewegungsmöglichkeiten genutzt, sodass fast zwei Drittel aller Aktivitäten im öffentlichen Raum stattfinden.

Ein Projekt, das dieser Entwicklung nun Rechnung tragen will, ist die „Havel Sport- und Bewegungsmeile“, die sich entlang des ehemaligen BUGA-Weges über den Packhof und das Salzhofufer bis in den Humboldthain hinauf zum Marienberg mit mehreren Stationen erstrecken soll. „Wir wollen einen Fitness- und Bewegungsparcours mit hochwertigen Geräten schaffen, der sowohl Kinder, als auch Erwachsene, Senioren und behinderte Menschen zum Sport an der frischen Luft animieren soll. Die Auswahl der Geräte soll dabei mit Unterstützung entsprechender Fachleute vorgenommen werden und wird sich möglichst auf bewegliche Teile konzentrieren, um Vandalismus vorzubeugen“, erklärt Sebastian Bradke, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, der das Projekt, mit dem langfristig auch die Mitgliederzahl in den ansässigen Sportvereinen positiv beeinflusst werden soll, ins Leben gerufen hat.

Den Startpunkt der Meile wird dabei ein Outdoor-Trainingspark im Bereich der Freizeitanlage Hammerstraße markieren, auf dem aktuell schon einige kleinere Geräte zu finden sind. „Dieser Bereich ist mit dem angrenzenden Schulsportplatz und der Sporthalle ideal geeignet. Zumal der stark frequentierte Bereich in den Nachmittags- und Abendstunden gern von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, für die dieses zusätzliche kostenlose Sportangebot eine tolle Ergänzung zu den vorhandenen Bewegungsmöglichkeiten ist“, so Sebastian Bradke weiter. Bis zum Herbst soll der Platz deshalb neben dem schon bestehenden Barren mit Sprossenwand, einer horizontalen Leiter und Reckstangen und diversen Höhen um ein Fitnesskonzept erweitert werden, das in der Havelstadt so bisher nirgends zu finden ist. „Wir wollen hier mit Calisthenics-Geräten das Training mit dem eigenen Körpergewicht und Trainingsvariationen wie Yoga, Crossfit oder Freeletics für die unterschiedlichsten Personengruppen ermöglichen. So entsteht ein Angebot aus komplexen Übungen, welche die funktionalen Bewegungsabläufe im Alltag für Jung und Alt verbessern“, erklärt Vincent Jäger, der die Idee zum Outdoor-Fitnesspark schon vor einigen Jahren hatte und mit dem Stadtsportbund den passenden Partner zur Umsetzung seiner Vorstellungen gefunden hat.

Unter der Federführung des Stadtsportbundes wurden nun die notwendigen Genehmigungen zur Installation des Parks eingeholt und Gelder sowie Mittel zur Umsetzung akquiriert. Die Stadt stellt als zuverlässiger Partner des Projekts zudem das Grundstück pachtfrei zur Verfügung, sodass die Auftakt-Station kurz vor ihrer Umsetzung steht. Lediglich drei- bis viertausend Euro fehlen noch, um den passenden Bodenbelag einrichten zu können. Wer zur Realisierung des Outdootparks bzw. der gesamtem Bewegungsmeile

beitragen möchte, meldet sich beim Stadtsportbund. Hier ist man stets auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung sowie neuen Ideen.