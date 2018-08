Hilfsangebot vom „Camp Stahl“

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Carsten Stahl, der sich mit seiner bundesweiten Kampagne gegen Mobbing an Schulen einsetzt und dabei immer mehr Unterstützer findet, besuchte am Freitag das Sommerfest der Brandenburger SPD.Bei dem Treffen kam er auch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke ins Gespräch. Die Brandenburger SPD unterstützt Carsten Stahl in seinem Kampf gegen Mobbing.

"Staatssekretär Thomas Drescher hat mir gestern persönlich gesagt, dass das Bildungsministerium alle Brandenburger Schulen der Oberstufen angeschrieben hat, und mein Projekt Camp Stahl als Hilfsangebot bei Problemen mit Mobbing, Gewalt und Vorurteilen den Schulen vorgeschlagen hat. Damit stehen jetzt beide Ministerien, das Innenministerium und das Bildungsministerium von Brandenburg zu meinem Projekt", erklärte Carsten Stahl gegenüber der Märkischen Oderzeitung.