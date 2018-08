Würdige Ehrung für Premnitzer Sportsmann

Premnitz Für viele Menschen in Premnitz und Umgebung ist der plötzliche Tod von Uwe Kanty am 24. Mai noch immer unfassbar. Er war eine feste Größe bei den Leichtathleten des TSV Chemie Premnitz, wie auch bei den Volleyballern, wobei sein Name immer im Zusammenhang mit der beliebten Beachvolleyballserie im Premnitzer Naturbad genannt wird.

Was lag näher als den anerkannten Sportler, auf dessen Ideen einige Veranstaltungen der Region zurückgehen, wie zum Beispiel der Premnitzer Turmlauf, ebenfalls mit einem Sportereignis zu würdigen. Die Abteilung Leichtathletik des TSV Chemie Premnitz veranstaltet am kommenden Sonntag, den 26. August den 1. Uwe-Kanty-Gedenklauf, im Rahmen des Premnitzer Uferfestes. Die BER Veranstaltung uG, die das Fest durchführt, fand die Idee sofort prima und stand als Ausrichter parat.

Vier Strecken stehen zur Auswahl, wobei nach Altersklassen und Geschlecht in der Wertung unterschieden wird. Los geht es um 11 Uhr mit dem langen Uferlauf über 8,5 Kilometer, wobei in den zwei Altersklassen bis 39 Jahre sowie ab 40 Jahre unterschieden wird. Um 12 Uhr wird der Schnupperlauf über 600 Meter gestartet, für Kinder bis sechs Jahre. Um 12.45 Uhr steht der Kinderlauf über 1.000 Meter für die Sieben- bis Neunjährigen auf dem Programm. Um 13 Uhr geht es weiter für die Altersklassen 10 bis 12 und 13 bis 15, ebenfalls über 1.000 Meter. Zum Abschluss folgt der Startschuss um 13.30 Uhr für den Uferlauf über 2,8 Kilometer (AK -39/AK 40+). Die Siegerehrungen werden zwischen den Läufen beziehungsweise nach dem letzten Rennen vorgenommen.

Gelaufen wird auf Asphalt-, Pflaster- und Sandwegen. Der Start- und Zielbereich ist die Uferpromenade in der Alten Premnitzer Hauptstraße (am Sternenzelt). Auswärtige finden Parkmöglichkeiten im Wohngebiet Erich-Weinert-Straße oder auf dem nahe gelegenen Edeka-Parkplatz.

Das Schöne ist, es wird kein Startgeld erhoben, dafür bitten die Organisatoren um eine Anmeldung bis zum 24. August im Internet unter Nur im Ausnahmefall sind Nachmeldungen am Sonntag, bis 30 Minuten vor dem Start, möglich.