Sportler brauchen mehr Trainingsplätze

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Was das Integrierte Ortsentwicklungskonzept (Inoek) konkret bedeutet, erklärt die MOZ in einer kleinen Serie. Zum Abschluss: Sport und Gesundheit.

In der Gemeinde gibt es vier große Sportvereine mit insgesamt 1000 Mitgliedern: SV Germania und 1. FC Schöneiche für Fußball, die IGL für Leichtathletik und die TSGL für mehrere Sportarten.

Es gibt zwei große Schulsporthallen. Die Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Dorfaue hat eine zwei Felder, genügt den Anforderungen der 2. Bundesliga im Volleyballbereich und dient auch für kulturelle Veranstaltungen. Die Sporthalle an der Bürgelschule in der Prager Straße hat ein Feld. Darüber hinaus gibt es eine Skateranlage an der Dorfaue sowie Bolzplätze im Schiller- und Jägerpark sowie an der Fontanestraße. Im Hort am Storchenturm ist ein Sportraum vorhanden. Im B1 Sport- und Freizeitanlagen-Center werden Badminton, Beachvolleyball, Bowling, Fitness, Squash und Tennis angeboten. Zudem gibt es dort eine Tanzschule.

Das Problem: Die Sportstätten sind übervoll. „Eine Erweiterung der Kapazitäten ist dringend erforderlich“ heißt es im Inoek. Wo das geschehen soll, ist seit dem jähen Planungsstopp an der Berliner Straße in der Gemeindevertretung heftig umstritten und dürfte auch in den nächsten Monaten weiter heiß diskutiert werden. Das Inoek geht noch davon aus, dass der Bebauungsplan umgesetzt und Sportflächen östlich der Babickstraße geschaffen werden. Dort war bislang ebenfalls der Bau eines vereinsübergreifenden Hauses des Sports vorgesehen. Dieses sollte weitere Sozial- und Umkleideräume sowie Versammlungsräume enthalten und auch für andere Gruppen aus der Gemeinde offen sein.

Für den Fall, dass ein Stadion für höherklassigen Fußball benötigt wird, nennt das Inoek das Areal der ehemaligen LPG an der Neuenhagener Chaussee als Standort.

Auch bei den Sporthallen besteht Bedarf; bisher weichen die Vereine in Nachbargemeinden aus. Als Standort für eine neue Sporthalle steht die Bürgelschule auf dem ersten Platz.

Für die Gesundheit stehen sieben Hausärzte und viele Fachärzte, die im Ortszentrum, in Grätzwalde sowie in Fichtenau praktizieren, zur Verfügung. In der Gemeinde gibt es ferner sechs Zahnärzte und drei Apotheken. Da der Großteil der Ärzte älter als 50 Jahre und rund ein Viertel bereits älter als 60 Jahre alt ist, sollten bald Nachfolger gesucht werden. Viele Mediziner nehmen keine neuen Patienten mehr auf oder es gibt lange Wartezeiten. Auch alternative Betreuungsangebote für Senioren sind Mangelware. Außerdem fehlen Plätze in der Tages- und Verhinderungspflege.