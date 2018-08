Eine deutsch-syrische Freundschaft in Hönow

Margrit Meier

Hönow (MOZ) Ein ungewöhnliches Rezept, der Altersfalle zu entkommen, haben die Neumanns aus Hönow gefunden. Statt bei Geburtstagen über Krankheiten zu plaudern, erzählen sie zum Beispiel von Sprachkundigenprüfungen und exotischem Essen.

Ziemlich oft sind die Rentner unterwegs. Christel Neumann, die ehemalige Mathe- und Physiklehrerin, war vor Kurzem im Einstein-Gymnasium in Neuenhagen anzutreffen. Sie wollte dort fragen, ob es nicht jemanden gebe, der sich um die 16-jährige, sehr schüchterne Sina kümmern könnte. Alfred Neumann, Physiker, ehemaliger Roboterprogrammierer und Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften, kennt sich dafür nun hervorragend im Behördendschungel aus.

Nicht ohne Grund, denn die Neumanns betreuen seit vielen Monaten den syrischen Maler Mahmoud Shekhani. Und gemeinsam ist es gelungen, dass auch die Familie aus dem stark zerstörten Homs nach Deutschland ausreisen konnte.

Dazu gehören Sina und ihr Zwillingsbruder Salah Aldeen, Ehefrau Reem Alsoufi und der große Sohn Omar. „Omar ist 21 und somit erwachsen. Er hätte nicht mit ausreisen können, wenn sich nicht ein Bürge gefunden hätte, der im Notfall für soziale Leistungen aufkommt, so dass der Staat nicht belastet wird“, erzählt der 75-jährige Neumann. Er und seine gleichaltrige Frau, die von Anfang an in der Hop­pegartener Willkommens-AG mitarbeiten, weil sie helfen wollen, wie sie schlicht auf diese Frage antworten, sahen sich aufgrund ihrer schmalen Rente dazu nicht in der Lage. Sie sind froh, dass sich ein Berliner fand, der diese Bürgschaft übernommen hat, die bisher aber noch nie von dem äußerst bescheidenen Omar genutzt wurde.

Helfen konnten, können und tun es ganz praktisch die Neumanns auf andere Weise. Omar lebt bei ihnen im kleinen Häuschen in Hönow. Sie essen gemeinsam, er besucht täglich mit seiner Mutter den Deutsch-Unterricht, um dann zu Hause noch für die Sprachkundigenprüfung, die Voraussetzung für ein Studium, zu büffeln. Der junge Mann hilft dafür den 75-Jährigen im Garten, steht mit in der Küche und deklamiert dann gemeinsam mit seinem „Alfred“ etwa den Prometheus.

Doch warum bürden sich zwei Menschen eine fremde Familie auf? „Weil es Freude bringt. Die beste Investition im Leben ist immer noch die in Menschen“, sagt Alfred Neumann. Vielleicht spielt bei der Hilfe auch seine eigene Geschichte eine Rolle. Er, der Ostpreuße, musste als kleiner Junge mit seiner Familie von 1944 bis 1948 in einem Lager verbringen. Sie hatten es nicht rechtzeitig geschafft, vor der Front zu flüchten.

Auch erwähnt er die bereits beschriebenen Geburtstagsfeiern, bei denen die Neumanns ganz anderes berichten können als ihre Gleichaltrigen. Etwa von dem Augenblick, als nach monatelangem Kampf in Berlin die Familie landete. Oder von den vielen Tagen, an denen er in seinem Opel mit Mahmoud Shekhani unterwegs war, um zunächst für ihn und später, als die Familie komplett war, eine größere Wohnung zu finden.

Er erzählt von einem Wasserrohrbruch, den er managen musste, und sie von ihrer Hoffnung, die Zwillinge am Einstein-Gymnasium unterbringen zu können. Und auch von der Wut, die sie umtreibt, wenn Reem Alsoufi nicht einmal die Chance gegeben wird, in ihrem Beruf als Friseurin zu arbeiten, sondern auf eine dreijährige Ausbildung gepocht wird. Omar stellt derweil Zatar auf den Tisch, einen Mix u.a. aus Sesam und Pfeffer, Brot wird in Öl getunkt, dann in die Gewürze – auch das gehört mittlerweile zu den Neumanns. Es ist eine Freundschaft entstanden zur syrischen Familie, die im Grunde nichts mehr vom alten Leben hat. Die Neumanns versuchen, das Heimweh nach der Katze, der Nachbarin, den Freunden zu lindern.