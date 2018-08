MOZ sucht Leser-Altstadfest-Fotos

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. In drei Wochen ist es wieder soweit: Die Altstadt von Bad Freienwalde verwandelt sich in eine bunte Festmeile. Auf der Königstraße, entlang der Karl-Marx- und Uchtenhagen- sowie in der Grünstraße herrscht dann wieder für zwei Tage Ausnahmezustand. Und Sie, liebe Leser, sind hoffentlich mittendrin. Wenn Sie schon seit vielen Jahren ein Fan des Altstadtfestes sind, dann haben Sie sicher auch so manches Foto aufgenommen. Als Erinnerung an unvergessliche Momente mit lieben Freunden, an einmalige Auftritte von Bands oder auch so manchen Schnappschuss zwischendurch. Und genau diese Fotos suchen wir als MOZ-Lokalredaktion.

Wir wollen Ihre besonderen Momente im Vorfeld auf das Altstadtfest veröffentlichen. Sozusagen als Einstimmung und mit Vorfreude auf die Veranstaltung, die in diesem Jahr nunmehr schon zum 18. Mal stattfindet. Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen. Sicher wird das eine oder andere Foto auch bei uns Erinnerungen wachrufen. Denn von Anfang an begleitet die MOZ-Lokalredaktion das jährliche Event, das auch nach so vielen Jahren nichts an Anziehungskraft verloren hat. Es ist inzwischen für die meisten der Besucher ein unumstößlicher Termin im ganz privaten Kalender. Hier trifft man die Familie, Freunde, genießt die besondere Atmosphäre auf den Höfen und lässt sich Wein und Bier schmecken.

Bitte teilen Sie uns mit, in welchem Jahr das Foto entstanden ist, wer oder/und was darauf zu sehen ist und natürlich den Fotografen. Am besten senden Sie uns Ihre schönsten fotografischen Erinnerungen per E-Mail. Die Fotos sollten eine hohe Auflösung haben.

Wir hoffen auf eine Vielzahl von Einsendungen, so dass wir mehr als eine Fotoseite veröffentlichen können. Und natürlich sind Sie, liebe Leser, auch in diesem Jahr aufgerufen, den Blick auf das Besondere beim Altstadtfest zu richten. Nach der diesjährigen Veranstaltung wollen wir als Lokalredaktion eine Seite mit den schönsten Leser-Impressionen von der 2018er-Auflage veröffentlichen.

Ihre Fotos schicken Sie bitte möglichst bald an: freienwalde-red@moz.de. Bitte die Angaben nicht vergessen! Sie erreichen die Lokalredaktion auch unter Telefon 03344 414950.